Calcio, Serie A 2017-2018: Inter-Roma 1-1, Vecino risponde ad El Shaarawy. E’ pareggio show a San Siro

E’ pareggio show (1-1) tra Inter e Roma nel posticipo serale di San Siro della ventunesima giornata di Serie A 2017-2018. Alla Scala del calcio nerazzurri e giallorossi hanno offerto un grande spettacolo: El Sharaawy 31′ ha sbloccato il punteggio in favore degli ospiti mentre nella ripresa Vecino ha firmato il pari interista al 86′. Con questo score gli interisti agganciano la Lazio al terzo posto in classifica a quota 43 punti. I capitolini sono a 40 ma con la partita contro la Sampdoria da recuperare mercoledì. La corsa Champions è sempre più aperta: mercoledì anche la Lazio recupererà la gara contro l’Udinese e si faranno i conti.

Nel primo tempo c’è grande equilibrio e le occasioni ci sono da una parte e dall’altra. Al 26′ Perisic va vicino alla marcatura tirando a colpo sicuro contro Allison e sulla ribattuta di Borja Valero è abile la difesa della Roma a chiudere. Rispondono gli ospiti con un’azione ben orchestra in cui Pellegrini, dai 20 metri, non trova il bersaglio. Si gioca a ritmi elevati ed è la formazione di Eusebio Di Francesco a sbloccare lo score: Allison trova El Shaarawy, favorito da una mancata chiusura di Santon, e con un tocco sotto vellutato il “Faraone” porta in vantaggio la sua squadra.

L’Inter attacca a testa bassa e nella ripresa va in scena un duello tutto sudamericano tra Icardi ed Allison in cui il portiere si esalta in più di un’occasione, salvandosi anche con l’aiuto del palo sulla girata dell’argentino in area. A 4′ dal termine, però, arriva il pari meritato dei padroni di casa siglato da Vecino, ottimamente imbeccato da Brozovic, che di testa non dà scampo all’estremo difensore avversario.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 54

Juventus* 50

Lazio* 43

Inter 43

Roma* 40

Sampdoria* 33

Milan 31

Atalanta 30

Udinese* 29

Torino 29

Fiorentina 28

Bologna 27

Chievo 22

Sassuolo 22

Genoa* 21

Cagliari 20

Crotone 18

Spal 16

Hellas Verona 13

Benevento 7

*1 partita in meno













