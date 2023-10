Pagelle Inter-Roma 1-0: Lukaku assente. Thuram decisivo, Cristante ci prova

A partire dalle ore 18.00 di oggi, l’Inter di Simone Inzaghi ha accolto a San Siro la Roma di un Josè Mourinho squalificato. Il match si è concluso con il punteggio di 1-0, in una partita decisa dalla rete di Thuram, messa a referto all’81’, che ha dato ai nerazzurri tre punti pesantissimi per tornare in vetta alla classifica della Serie A. Ecco le pagelle di Inter-Roma.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

PAGELLE INTER-ROMA 1-0

INTER

Sommer 7: chiamato a un solo intervento compie una parata incredibile sul colpo di testa di Cristante.

Pavard 5,5: si fa ammonire nel primo tempo venendo sostituito nell’intervallo. La leggerezza del cartellino giallo gli costa caro (46′ Darmian 6: entra come al solito senza tradire emozioni. Quando viene chiamato in causa è sempre uno dei pretoriani della sua squadra).

Acerbi 6: attento nella sua zona di competenza a non rischiare nulla.

Bastoni 5,5: prova come di consueto a proiettarsi in avanti, ma trova tutto chiuso. Deve sprecare un giallo su un El Shaarawy lanciato a rete.

Dumfries 7: arrembante sulla sua fascia. Si fa vedere a più riprese sull’out di destra diventando una fonte di gioco per i nerazzurri (dall’85’ De Vrij sv).

Barella 6: è l’unico titolare del centrocampo che non viene sostituito. In una partita di lotta torna a offrire la consueta sostanza che in alcune delle ultime uscite era mancata.

Çalhanoğlu 7: ci prova a più riprese con i suoi tiri sempre pericolosi. Colpisce una traversa nel primo tempo, nella ripresa spara una conclusione da fuori che viene deviata finendo fuori di poco (dal 75′ Asslani 6: si piazza in regia negli ultimi seicento secondi dando comunque un buon flusso di gioco alla manovra nerazzura).

Mkhitaryan 6: l’armeno, anche lui da ex, non porta a casa una prestazione scintillante, anche se non fa mancare il suo apporto di tecnica e tattica. (dal 75′ Frattesi 6: come Asslani riesce a fornire un quarto d’ora di buona energia all’Inter. Contribuisce al successo).

Dimarco 7: sul suo binario di competenza è come al solito un distributore di palloni e di proiezioni offensive. Confeziona l’assist del vantaggio nerazzurro (dall’83’ Carlos Augusto 6,5: in pochi minuti fa in tempo a farsi sentire prendendo una traversa dalla distanza).

Thuram 7,5: ci prova e ci riprova sino a quando non trova il momento giusto per arrivare all’appuntamento col gol.

L. Martinez 6: non la sua migliore giornata dal punto di vista delle occasioni. Il capitano dell’Inter però riesce comunque a rendersi utile con tante giocate e il solito atteggiamento da grande giocatore.

All. Simone Inzaghi 7: la sua squadra continua a vincere confermandosi in testa alla classifica. In questo momento è in totale controllo della situazione e i suoi giocatori lo seguono ciecamente e meritatamente.

ROMA

Rui Patricio 6,5: si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa compiendo interventi anche in maniera non convenzionale.

Mancini 6: partita di lotta e di battaglia. Si fa ammonire, ma l’aveva messo in conto.

Llorente 6: gioca una partita solida ed eccellente per molti minuti. In occasione del gol subito dalla Roma però gli manca lo spunto per contenere Thuram, che va in rete.

N’Dicka 5: dei tre difensori centrali è quello che va più in difficoltà. In occasione del gol subito, manca anche a lui un po’ di spunto per provare il salvataggio su un Thuram incontenibile.

Kristensen 5,5: l’azione del gol dell’Inter nasce da un cross di Dimarco, sul quale il laterale giallorosso marca in modo troppo tenero l’avversario.

Cristante 7: è il migliore della Roma. Lotta in mezzo al campo ed è l’unico a provarci con un colpo di testa pericolosissimo e un tiro dalla distanza. Dà tutto, come sempre.

Paredes 5,5: si accende a intermittenza provando a mettere ordine in una partita non facile. Finisce ammonito non arrivando alla sufficienza (dall’89’ Azmoun sv).

Bove 5: si vede poco, finisce tritato nella lotta a centrocampo non trovando i suoi consueti inserimenti (dall’84’ Aouar sv).

Zalewski 5: vive un pomeriggio difficile nel confronto con Dumfries andando sotto pesantemente a più riprese (dal 75′ Celik 6: sul suo binario succede poco nell’ultimo quarto d’ora. Riesce a tenere botta).

El Shaarawy 6: si vede poco, ma su un suo spunto, fermato da Bastoni con le cattive, la Roma si ravviva (dall’84 Belotti sv).

Lukaku 5: tocca pochissimi palloni, anche complice una partita prettamente difensiva da parte della Roma. Il grande ex, attesissimo, non lascia il segno.

All. Josè Mourinho 5,5: anche se squalificato, il tecnico portoghese non manca di fornire il suo indirizzo alla gara. La Roma si difende e per poco non va vicina a strappare un punto in trasferta.

Foto: Lapresse