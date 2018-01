Calcio, Serie A 2017-2018: Douglas Costa guida alla vittoria una Juventus non eccellente, 1-0 al Genoa

La Juventus resta a contatto con il Napoli, il distacco è sempre di un punto. Nel posticipo della 21ma giornata della Serie A di calcio i bianconeri si impongono in casa, per 1-0, sul Genoa con rete di Douglas Costa. I bianconeri vincono ma non convincono: un buon primo tempo, tanta sofferenza nel secondo con i ragazzi di Allegri che sono apparsi piuttosto stanchi. Comunque davvero poche le opportunità create dalla squadra di Ballardini.

Parte fortissimo la Juventus nei primi 10′, baricentro altissimo e pressione già sui difensori rossoblu. Al 16′ però si sblocca la partita: i bianconeri muovono benissimo la palla da destra a sinistra, Douglas Costa fa partire l’azione, trova Mandzukic che mette al centro e proprio il brasiliano va a realizzare battendo Perin. La Juventus per tutto il primo tempo gestisce il pallone, con i rossoblu che fanno davvero tantissima fatica e, quando ci provano, vanno a sbattere contro il muro bianconero. Poche però anche le opportunità per i campioni d’Italia: Higuain è l’uomo più atteso, si muove tanto ma non riesce ad andare al tiro.

Partenza lampo anche ad inizio ripresa per i bianconeri. Il Genoa però attende il proprio momento e, anche inserendo due attaccanti del calibro di Galabinov e Lapadula, riesce a far salire la squadra. Il tridente bianconero non si trova alla perfezione, gli inserimenti dei centrocampisti ci sono, ma spesso e volentieri sia Matuidi che Pjanic sono imprecisi. La difesa piemontese comunque regge l’urto, nonostante sul finale la stanchezza si faccia sentire. I rossoblu ci provano sulle palle alte, spaventano Chiellini e Benatia, ma non impensieriscono mai Szczesny.

Juventus-Genoa 1-0

MARCATORI: 16′ Douglas Costa (J)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Lichtsteiner 6 (38′ st Barzagli S.v.), Benatia 6,5, Chiellini 6,5, Alex Sandro 6 (31′ st Asamoah S.v.); Khedira 5,5 (25′ st Sturaro 6), Pjanic 6, Matuidi 6; Douglas Costa 7, Higuain 5,5, Mandzukic 6,5. A disposizione: Pinsoglio, Loria, De Sciglio, Bentancur, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri

GENOA (3-5-2): Perin 6: Rossettini 5,5, Spolli 6, Izzo 6,5; Rosi 6,5, Rigoni 5,5 (1’ st Galabinov 6), Bertolacci 6, Omeonga 6,5, Laxalt 5,5; Pandev 5 (33′ st Lapadula S.v.), Taarabt 5 (23′ st Lazovic 6). A disposizione: Lamanna, Gentiletti, Landre, Biraschi, Veloso, Cofie, Brlek, Pellegri. Allenatore: Davide Ballardini

ARBITRO: Marco Di Bello (sezione di Brindisi)

NOTE: AMMONITI: Spolli, Rosi, Pandev, Perin, Galabinov (G); Alex Sandro (J)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Juventus