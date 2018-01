Calcio, Serie A 2017-2018: Cagliari-Milan 1-2, decide una doppietta di Kessié, espulsi Rodriguez e Barella

Vittoria sofferta ma importante per il Milan a Cagliari contro i padroni di casa sardi nel match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A. Decide una doppietta di Kessié al 36′ (su rigore) ed al 42′ che ha ribaltato l’iniziale vantaggio firmato da Barella all’8′ su cui Donnarumma è stato tutt’altro che irreprensibile. Un match duro e molto teso che ha portato anche alle espulsioni di Rodriguez tra le fila del Milan e di Barella in casa cagliaritana. Tre punti fondamentali per i rossoneri che, così, salgono a quota 30 punti in graduatoria, in settima piazza, con un punto di vantaggio sull’Atalanta mentre il Cagliari rimane fermo a 20.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 54

Juventus 50

Lazio 43

Inter 42

Roma 39

Sampdoria 33

Milan 31

Atalanta 30

Udinese 29

Torino 29

Fiorentina 28

Bologna 27

Chievo 22

Sassuolo 22

Genoa 21

Cagliari 20

Crotone 18

Spal 16

Hellas Verona 13

Benevento 7

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza