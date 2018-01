Calcio, Mondiali 2018 con il VAR? Moviola in campo vicinissima alla Russia, il 3 marzo l’ufficialità

Ormai è quasi sicuro che il VAR sarà presente ai Mondiali 2018 di calcio. La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, dovrebbe dunque essere la prima a poter beneficiare della cosiddetta moviola in campo. I test svolti a Zurigo nella giornata di ieri sembrano aver promosso l’utilizzo della tecnologia durante l’evento più importante ma la conferma ufficiale arriverà solo il 3 marzo quando a Zurigo si terrà il meeting annuale dell’International Board.

Si tratta di una vera e propria vittoria che aumenta la trasparenza sull'evento e garantisce una maggiore correttezza dei vari interventi arbitrali. L'Università di Lovanio ha preso in considerazione 800 partite in 20 differenti competizioni e per l'Ifab i risultati sono stati positivi anche perché è emerso che l'8% delle partite ha cambiato esito proprio grazie al Var e la validità delle decisioni prese grazie alla tecnologia è addirittura del 98,9%.













(foto Gianfranco Carozza)