Calcio, la Champions League torna sulla Rai! Una partita in chiaro a settimana dal 2018-2019: spazio alle italiane

La Champions League di calcio tornerà sui canali Rai a partire dalla stagione 2018-2019. Dopo le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane, oggi è arrivata l’ufficialità. La tv pubblica trasmetterà in chiaro un incontro per turno della massima competizione continentale: sarà la miglior partita delle squadre italiane impegnate il mercoledì sera.

L’accordo raggiunto con Sky, che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione di tutti i match della Champions League dal 2018-2019 (succede a Mediaset), prevede anche la trasmissione in diretta di tutte le semifinali e della Finale (eventi che, come da dispositivi di legge, devono essere fruibili in chiaro). Ricordiamo che le squadre italiane impegnate in Champions League saranno quattro fin dalla prossima stagione grazie al cambiamento di regolamento: le prime quattro classificate della Serie A 2018 accederanno al torneo e inseguiranno la Coppa dalle grandi orecchie. Quasi sicuramente saranno al via Juventus e Napoli (che si stanno dando battaglia per lo scudetto) e poi due tre Inter, Roma e Lazio.

La Rai offrirà al pubblico anche tutte le partite dell’Italia della Nations League 2019 e delle qualificazioni agli Europei 2020 e ai Mondiali 2022. Una scelta dispendiosa sotto il profilo economico per Viale Mazzini che ha deciso di rinunciare al Mondiale di Formula Uno, eccezion fatta per il GP d’Italia a Monza.