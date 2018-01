Pallanuoto femminile, Australia-Italia 10-12. Bene il Setterosa nella prima delle tre amichevoli

Il Setterosa ha battuto l’Australia per 12-10 nella prime delle tre amichevoli ufficiali che faranno da corollario al common training con la nazionale oceanica in vista dell’esordio in Europa Cup, che si terrà in Grecia dall’1 al 4 febbraio. Le azzurre sono riuscite a prodursi nell’allungo decisivo proprio negli ultimi minuti della partita.

Il primo quarto si è chiuso sul 3-3, e le nostra giocatrici si sono mostrate implacabili in controfuga; al secondo riposo lo score recitava 7-6 per il Setterosa, che tra le statistiche aveva uno strepitoso 6/8 in superiorità numerica, mentre le padrone di casa sono riuscite a restare in scia grazie ai tanti gol in sei contro sei.

Nel terzo periodo le australiane non hanno mollato, l’Italia ha sprecato l’opportunità del +3, vedendo poi le avversarie ritornare a -1. Gli otto minuti finali sono stati molto intensi: l’Italia ha allungato sul +2, le padrone di casa si sono riportate sul 10-10, ma nei minuti finali prima Emmolo e poi Bianconi hanno regalato al Setterosa la vittoria. Miglior realizzatrice azzurra è stata Palmieri, con 4 reti.

Sabato 27 e domenica 28 le altre due amichevoli: la prima avrà inizio ancora alle 12 ora italiana.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniela Bolla