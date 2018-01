F1, Mondiale 2018 in tv: tutte le gare in diretta su Sky! Solo 4 saranno in chiaro! Alla RAI solo il GP d’Italia a Monza!

Ora è ufficiale: per guardare in tv il Mondiale di F1 2018, bisognerà pagare l’abbonamento a SKY. La pay tv satellitare ha infatti acquistato da Liberty Media i diritti per trasmettere le 21 gare del Campionato che prenderà il via l’ultimo fine settimana di marzo in Australia, siglando un accordo che scadrà nel dicembre 2020 (dunque tre stagioni nel complesso).

17 di questi GP saranno visibili in esclusiva su SKY (dunque a pagamento), mentre appena 4 andranno in onda anche in chiaro su TV8.

La RAI, invece, ha di fatto rinunciato ad investire sulla F1, acquisendo da SKY solo i diritti per la trasmissione in chiaro del GP d’Italia a Monza. Ennesimo smacco, dunque, per la TV di Stato dopo il Mondiale di calcio aggiudicatosi da Mediaset.

Il servizio pubblico perde dunque i principali eventi di calcio e Formula1, di sicuro non una buona notizia per gli abbonati che potranno tuttavia consolarsi con il grande ciclismo e le Olimpiadi Invernali.

