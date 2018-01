Calcio femminile, Serie A 2017-2018: Juventus e sono dieci! Il Brescia tiene il passo, il Tavagnacco affonda

E’ andata in archivio la decima giornata della Serie A di calcio femminile e le prime della classe si confermano ad alto livello nel primo turno del 2018. Vediamo quali sono stati gli esiti di questo sabato calcistico in rosa.

La Juventus ha centrato il suo decimo successo consecutivo nel torneo nazionale superando a Vinovo il Chievo Verona per 6-0. Un successo rotondo frutto delle reti di Benedetta Glionna al 28′ ed al 69′, Katle Zelem al 40 ed all’85’ e Barbara Bonansea al 48′ ed al 91′. Tre doppiette che consentono alle bianconere di rimanere in vetta in solitaria alla graduatoria generale con 3 punti di vantaggio sul Brescia, vittorioso in trasferta contro l’Empoli Ladies per 5-0. Le autrici delle marcature sono state Cristiana Girelli al 35′, al 49′ ed all’86’ e Valentina Giacinti al 40′ ed al 53′. 3 punti importanti per non far scappare la Juve e rendere ancor più interessante questo campionato.

Cade, a sorpresa, il Tavagnacco nella trasferta pugliese contro il Bari Pink Sport Time. Le friulane sono state superate con il punteggio di 1-0 con rete dell’ex calciatrice del Brescia Annamaria Serturini al 2′. Un ko che allontana la Vecchia Signora (a -8) e le Leonesse (a -5) dalle gialloblu che, nel prossimo turno, avranno il big match alla Dacia Arena proprio contro la capolista.

Non vanno oltre il pareggio sia l’Agsm Verona che l’Atalanta Mozzanica. Le scaligere sono state fermate allo stadio Olivieri dal fanalino di coda Sassuolo (2-2). Padrone di casa in vantaggio con Eva Dessislava Dupuy al 31′ e poi pareggio delle neroverdi con un autogol di Angelica Soffia. Veronesi nuovamente in vantaggio con Nikoda Shameeka Fishley ma raggiunte definitivamente dalla realizzazione di Elisabetta Oliviero. Un pari che lascia l’amaro in bocca alle ragazze di Renato Longega sempre nei bassifondi della classifica a quota nove punti (nona piazza). Stesso risultato anche in terra bergamasca tra le nerazzurre e il Ravenna Woman. Orobiche avanti di due marcature grazie a Carolina Mendes al 47′ e Daniela Stracchi al 67′ ma poi, incredibilmente, all’85’ ed in pieno recupero le segnature di Sara Quadarelli e Luisa Pugnali consentono alle romagnole di strappare un pareggio che vale una vittoria. Mozzanica che ora è quarto in classifica in attesa però di quel che farà la Fiorentina domani a Roma contro la Res nel posticipo della domenica di campionato alle 15.45 con diretta su Rai Sport.

RISULTATI – GIORNATA 10 – 13-01-2018

DATA PARTITA 13/01/2018 ATALANTA – RAVENNA WOMAN 2-2 13/01/2018 EMPOLI – BRESCIA 0-5 13/01/2018 JUVENTUS – CHIEVO VERONA 6-0 13/01/2018 PINK BARI – TAVAGNACCO 1-0 14/01/2018 RES ROMA – FIORENTINA 13/01/2018 VERONA – SASSUOLO 2-2

CLASSIFICA SERIE A

Classifica Squadre Punti Played 1 JUVENTUS 30 10 2 BRESCIA 27 10 3 TAVAGNACCO 22 10 4 ATALANTA MOZZANICA 14 10 5 FIORENTINA 13 9 6 PINK SPORT TIME 13 10 7 FIMAUTO VALPOL. 13 10 8 RES ROMA 9 9 9 AGSM VERONA 9 10 10 RAVENNA W. 7 10 11 EMPOLI LADIES 7 10 12 SASSUOLO 4 10













