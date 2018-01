Calcio, Damiano Tommasi: “Per le amichevoli dell’Italia c’è Luigi Di Biagio”

“E’ giusto che in questo momento ci stia lavorando Gigi Di Biagio anche perché alle porte c’è l’impegno delle qualificazioni agli Europei. In questo momento credo che sia giusto andare avanti con le risorse che ha oggi il club Italia e con lo staff che sta seguendo Gigi Di Biagio“. Lo ha detto chiaramente, all’Ansa, Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, prefigurando anch’egli questa soluzione per le partite amichevoli che vedranno impegnata la Nazionale italiana di calcio, attualmente senza allenatore.,

Pertanto dovrebbe essere l’allenatore dell’Under21 a sedere, in maniera transitoria, sulla panchina della compagine italiana almeno fino a quando, probabilmente a giugno, qualche tecnico sarà libero. In questo senso il nome di Roberto Mancini è quello che potrebbe offrire le maggiori garanzie.

Tommasi ha poi sottolineato l’importanza di ripartire da un progetto che coinvolga personalità del calcio che hanno vestito la maglia azzurra: “Totti e Buffon in Figc? Credo che per il prossimo presidente federale sia doveroso coinvolgere chi ha vestito la maglia azzurra per tanto tempo. Loro si sentono stimolati e credo sia doveroso portare quelle persone per riportare al centro della nostra attività il progetto sportivo”.

E poi sulle linee programmatiche, il n.1 dell’AIC ha aggiunto: “La prima cosa da fare dipenderà da come si arriverà alle elezioni e poi come se ne uscirà. Sicuramente rimettere mano al progetto sportivo è la prima cosa, la ristrutturazione del club Italia e avanzare con il progetto delle seconde squadre convocando al tavolo chi è interessato per capire come inserirle nei campionati professionistici. Poi le altre decisioni sul lato sportivo, convincendo le parti interessante e parliamo di centri federali, delle società sul territorio”.













Foto: fonte libera Figc