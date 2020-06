Pallavolo, nasce a Roma l’Associazione Italiana Pallavolisti

Dopo giorni di polemiche e di divisioni, il mondo della pallavolo prova a trovare una sintesi. I pallavolisti riprovano a unirsi in un’associazione per tutelare la categoria. È annunciata infatti per venerdì 26 giugno a Roma la firma dell’atto di costituzione dell’Associazione Italiana Pallavolisti (AIP), che ha già aperto negli ultimi giorni i propri profili social e comprenderà anche rappresentanti di Beach Volley e Sitting Volley.

Sono stati resi noti i nomi dei Soci Fondatori: Aimone Alletti, Simone Anzani, Pierlorenzo Buzzelli, Domenico Cavaccini, Oreste Cavuto, Federico Centomo, Giorgio De Togni, Chiara

Di Iulio, Isabella Di Iulio, Marco Falaschi, Fabio Fanuli, Enrica Merlo, Matteo Paoletti, Davide Saitta, Indre Sorokaite, Matteo Sperandio, Damiano Tommasi e Luca Vettori.

Foto: Pier Colombo