Calcio a 5, Europei 2018 – L’Italia si prepara: raduno a Genzano, amichevole con la Polonia. Debutto contro la Serbia

L’Italia si avvicina a grandi passi agli Europei 2018 di calcio a 5 che si disputeranno in Slovenia dal 30 gennaio al 10 febbraio. La rassegna continentale sarà trasmessa integralmente in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky): tutte le 20 partite comprese quelle dell’Italia potranno essere seguiti da tutti gli appassionati.

Gli azzurri esordiranno in 1° febbraio contro la Serbia, due giorni dopo saranno impegnati contro i padroni di casa. Obiettivo minimo la qualificazione ai quarti di finale. La nostra Nazionale preparerà l’appuntamento a Genzano: i ragazzi si riuniranno in collegiale dal 19 al 26 gennaio, il 22 affronteranno la Polonia in un test amichevole. Grande attesa per le convocazioni che arriveranno nei prossimi giorni.

CLICCA QUI PER I POSSIBILI CONVOCATI DELL’ITALIA

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI CALCIO A 5













(foto profilo Twitter FIFA)