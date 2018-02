LIVE Europei calcio a 5, Finale Spagna-Portogallo in DIRETTA 2-3: PORTOGALLO CAMPIONE D’EUROPA! Bruno Coelho eroico! Finale thrilling a Lubiana!

Bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale degli Europei 2018 di calcio a 5. Un derby iberico per decidere chi alzerà al cielo il trofeo. L’ultimo atto degli Europei 2018 andrà in scena alle ore 20.45 all’Arena Stozice di Lubiana e vedrà confrontarsi la Spagna e il Portogallo, due realtà geograficamente confinanti, ma con filosofie di gioco differenti. I lusitani, guidati dal ct Jorge Braz e dotati del miglior attacco del torneo, cercheranno di vendicare la sconfitta in finale del 2010 a Debrecen e conquistare il primo titolo continentale della loro storia, ma le Furie Rosse non hanno alcuna intenzione di abdicare e andranno in cerca dell’ottavo successo della loro storia agli Europei. Ricardinho, stella del Portogallo, proverà a caricarsi sulle spalle la squadra, confidando nella vena realizzativa dei compagni Bruno Coelho e André Coelho per mettere in crisi la solida difesa spagnola e porre un freno alle giocate di Pola, Joselito, Miguelin e Bebe. Spettacolo assicurato, dunque, all’Arena Stozice. Seguite minuto per minuto l’andamento della finale attraverso la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Si chiude qui il LIVE della Finale degli Europei 2018 tra Portogallo e Spagna. Vi ringraziamo per averci seguito durante l’intero torneo e vi auguriamo buon divertimento con i prossimi appuntamenti su OA Sport!

Il Portogallo vince 3-2 al termine di un match infinito e ricco di colpi di scena. L’infortunio di Ricardinho sembra un colpo letale per i lusitani, che trovano in Ricardinho l’eroe di una serata da ricordare!

50′ FINITA!!!! PORTOGALLO CAMPIONE D’EUROPA!!!!

50′ ANDRE SOUSA! EROICO!!!! Che respinta sul tiro ravvicinato di Rafa Usin! Una parata che vale un gol!

50′ GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!! BRUNO COELHO!!!!!!!!!!!! 3-2 PORTOGALLO!!!! Tiro lobero letale per Paco Sedano! Il Portogallo sogna!!!!

49′ CLAMOROSO! TIRO LIBERO PER IL PORTOGALLO! Sesto fallo per la Spagna ad opera di Solano su Pedro Cary in una zona innocua del campo!

48′ Solano! Da buona posizione lo spagnolo non trova la porta. Portogallo sotto choc senza il suo faro.

47′ Lin salta tutta la difesa ma va al tiro sbilanciato e non inquadra la porta!

47′ PEDRO CARY! Su punizione il portoghese trova l’opposizione di Paco Sedano. Ricardinho zoppica a bordo campo.

47′ PALOOOOO!!!! Bebe va a sbattere contro il legno proprio quando sembrava fatta! Sfortunatissimo lo spagnolo, il cui diagonale sembrava già in porta!

46′ AHI!!! SI FA MALE RICARDINHO! Il fuoriclasse lusitano resta a terra, quasi in lacrime, dopo un contatto con Pola e lascia il campo.

46′ La partita riprende. I rigori sono ad un passo.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

45′ Alta la conclusione di Ricardinho! Finisce il primo supplementare.

45′ NERVI TESISSIMI! André Coelho si scontra con Pola, punizione per il Portogallo dopo un accenno di rissa.

44′ Non c’è un momento di pausa! Le due squadre giocano per vincere ma i minuti passano e i rigori potrebbero decidere il match.

43′ Ci prova Pany Varela! Ortiz si oppone col corpo ed evita guai per la Spagna.

42′ ORTIZ!!! Ci prova lui dalla distanza, André Sousa non fa sconti e respinge la sfera.

41′ Si riparte! Che partita!

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

40′ Finiti i tempi regolamentari. 2-2!!! Si va ai supplementari!

40′ Paco Sedano si supera su Miguel Nilson! Finale incandescente!

39′ Fabio Cecilio ha la palla del sorpasso! Alto!

38′ GOOOOOOOOOOLLLLLL!!!!! BRUNO COELHO!!!!!! 2-2!!! CHE PARTITA!!! Bruno Coelho riceve palla da Pedro Cary e sotto misura infila la sfera sotto la traversa! Incredibile all’Arena Stozice!

38′ Tiago Brito calcia dalla distanza, una deviazione per poco non beffa Paco Sedano!

37′ Jorge Braz si gioca il tutto per tutto. Pedro Cary portiere di movimento tra le fila portoghesi.

37′ Time-out Portogallo.

37′ Il Portogallo ora è solo Ricardinho! Tiro di piatto sinistro, palla a lato.

36′ TRAVERSA CLAMOROSA DI MIGUELIN!!!! Su tiro libero la palla sbatte contro il legno, Portogallo ancora vivo!

35′ Pany Varela commette il sesto fallo! Tiro libero per la Spagna!

35′ RICARDINHO!!! Tiro beffardo di punta del numero 10, Paco Sedano respinge.

34′ Time-out Spagna.

34′ Il Portogallo accusa il colpo, ora la Spagna è in controllo. Ma gli ultimi minuti saranno infuocati.

33′ Ricardinho è nervoso e commette il quarto fallo per il Portogallo.

32′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!! LIN!!!!! 2-1!!! Uno schema su palla da fermo consente a Miguelin di imbeccare Lin, che tutto solo a porta vuota appoggia la palla in rete! Ribaltone spagnolo!

32′ Lin viene fermato al momento del tiro, punizione per la Spagna da ottima posizione.

31′ Erroraccio della difesa portoghese! Pola a tu per tu con André Sousa spara alto!

31′ RICARDINHO!!! Sinistro fenomenale del portoghese, ma Paco Sedano dimostra di essere un fuoriclasse e respinge con i pugni!

30′ Ricardinho si gira e va al tiro, ma stavolta è impreciso e non inquadra la porta.

29′ MIGUELIN! PALO!!! Gran tiro del fuoriclasse spagnolo, che colpisce il legno con la complicità di Andre Sousa, ancora sensazionale!

28′ I ritmi calano e le squadre ora non si scoprono.

27′ Bruno Coelho è di unovo pimpante e serve un assist al bacio a Pedro Caly, ma Paco Sedano si oppone e respinge anche la ribattuta di Ricardinho. Match incertissimo!

26′ TRAVERSA DI ANDRE COELHO!!! Solano non riesce a difendere sul portoghese, che da posizione defilata centra il legno!

25′ JOSELITO! MIRACOLO DI ANDRE SOUSA!!! Gran tiro dell’attaccante spagnolo, ma il portiere è superbo nel respingere la sfera evitando il peggio! Spettacolo!!!

24′ ANDRE COELHO!!! Ancora Ricardinho con uno schema innesca l’attaccante, che tira al volo ma sbatte contro Paco Sedano!

24′ Ricardinho si sposta la palla con la suola e tira di sinistro. Palla deviata, è corner per il Portogallo.

24′ Tre falli per il Portogallo nei primi 4 minuti, la Spagna attacca.

23′ Ricardinho prova uno schema su calcio piazzato per André Coelho. Il muro di Ortiz evita il peggio.

22′ Mischia a due passi da André Sousa! Il portierone portoghese regge l’urto e respinge la sfera!

21′ Clamorosa occasione per la Spagna! Miguelin sorprende la difesa e va al tiro, Andreé Sousa respinge ma Pola a porta vuota spara alto sulla respinta vanficando una grande chance per il ribaltone!

21′ Si riparte! Stavolta tocca alla Spagna aprire le danze.

SECONDO TEMPO

20′ Si conclude la prima frazione di gioco sull’1-1. Ricardinho apre le danze con un gran gol, Tolrà riporta le squadre in parità.

20′ Lin si fa male al flessore ed è costretto ad uscire dal campo.

19′ GOOOOOOLLLLL!!!! TOLRAAAAA!!!! 1-1!!!! L’attaccante spagnolo in uscita anticipa André Sousa e lo infila con un preciso rasoterra che sbatte sul palo interno ed entra in porta! Un gol fondamentale per le Furie Rosse!

19′ MIGUEL NILSON!!! Ora il Portogallo è nuovamente pericoloso ed è Nilson ad andare al tiro, respinto da un ottimo Paco Sedano.

18′ JOAO MATOS!!! Il calciatore lusitano prova un tiro dalla distanza che, deviato, spiazza il portiere ma termina fuori!

17′ Joselito ci prova di destro, ma non è il suo piede e la sfera termina ampiamente a lato.

16′ QUINTO FALLO DEL PORTOGALLO! Alla prossima irregolarità, sarà tiro libero per la Spagna!

15′ PALO DI JOSELITO! Bella giocata dello spagnolo, ma André Sousa controlla la sfera che sbatte sul palo esterno.

15′ POLA!!!! Alex scarica sul bomber spagnolo, che da buona posizione di lascia ipnotizzare da André Sousa!

15′ Primo time-out del match. Ricardinho inventa, il Portogallo è in vantaggio, ma la Spagna è in partita.

14′ Lin carica un tiro dalla distanza dopo lo scarico sul pivot, ma non inquadra lo specchio della porta.

13′ Ci prova Miguelin! André Sousa blocca la sfera senza problemi.

12′ Due falli per il Portogallo, uno per la Spagna.

11′ La Spagna conquista due corner, ma il Portogallo riparte con Pedro Cani. Nel frattempo, Bruno Coelho sembra definitivamente fuori dai giochi.

10′ Ora la Spagna prova ad alzare il baricentro, il Portogallo si difende con ordine.

9′ RICARDINHO!!!!! Incredibile pallonetto dalla sua metà campo! Paco Sedano è costretto agli straordinari per rifugiarsi in corner!

8′ Bruno Coelho va a sbattere contro i tabelloni pubblicitari. Entrano i sanitari, probabile infortunio al ginocchio sinistro.

7′ Adolfo!!! Da ottima posizione lo spagnolo spedisce la palla a lato, brivido per il Portogallo.

7′ Pedro Cary dalla distanza non inquadra la porta. Ora la partita è equilibrata.

6′ Lin ci prova su una palla persa dei lusitani, ma la difesa erge un muro dinanzi alla porta e respinge la sfera.

5′ Che occasione per il Portogallo! Una palla persa delle Furie Rosse innesca Bruno Coelho, che da posizione defilata non trova la porta.

4′ Finalmente la Spagna si fa notare dalle parti di André Sousa! Bebe conclude alto dalla distanza!

4′ André Coelho ci prova con un colpo di testa sotto misura! Paco Sedano è attento e respinge la sfera. Spagna in difficoltà!

3′ La Spagna fa fatica a svegliarsi e intanto Jorge Braz inseriesce subito Fabio Cecilio, mentre Venancio Lopez si affida a Lin e Rafa Usin dalla panchina.

2′ Il Portogallo è tarantolato e le Furie Rosse fanno tanta fatica a contenere la foga dei lusitani.

1′ GOOOOOOLLLLLLL!!!! RICARDINHO!!!! O Magico ruba palla a Miguelin e scarica a rete, superando Paco Sedano e mandando in visibilio i lusitani! Che spettacolo! L’uomo più atteso!

1′ Ricardinho raccoglie il primo pallone e tira senza centrare la porta. Primo segnale inviato da “O Magico” agli spagnoli.

1′ Partiti! Il calcio d’inizio è del Portogallo!

PRIMO TEMPO

Ore 20.43: Portogallo e Spagna sono scherate al centro del campo per gli inni nazionali, il clima è già rovente nell’Arena!

Ore 20.38: le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco! Ci siamo!

Ore 20.35: ecco i quintetti ufficiali!

PORTOGALLO: André Sousa, Pedro Cary, Bruno Coelho, João Matos, Ricardinho, André Coelho, Tunha, Nilson Miguel, Fábio Cecílio, Márcio Moreira, Pany Varela, Tiago Brito, Bebe, Vítor Hugo. All: Jorge Braz.

SPAGNA: Paco Sedano, Ortiz, Pola, Miguelín, Alex, Marc Tolrà, Bebe, Adolfo, Solano, Lin, Lozano, Rafa Usín, Joselito, Jesús Herrero. All.: Venancio López.

Ore 20.32: il Portogallo va in cerca di una storica prima volta, dopo aver sfiorato il trionfo nel 2010, quando perse in finale proprio contro la Spagna.

Ore 20.24: la Spagna ha intenzione di conquistare il titolo europeo per l’ottava volta in 22 anni, blindando la sua supremazia continentale con l’ennesimo trionfo.

Ore 20.16: tra gli arbitri del match ci sarà anche un italiano, Alessandro Malfer di Rovereto, magra consolazione per il Bel Paese, la cui Nazionale è stata eliminata nella fase a gironi.

Ore 20.11: il Portogallo si è qualificato per la finale battendo la Russia in una sfida rocambolesca e contraddistinta dalle polemiche per alcune decisioni arbitrali controverse. Ma i lusitani hanno il migliore attacco del torneo e un Ricardinho in forma strepitosa.

Ore 20.07: la Spagna arriva alla finale grazie alla vittoria ai rigori contro il Kazakistan, maturata al termine di un match ricco di capovolgimenti di fronte e deciso dalle prodezze di Pola e Miguelin.

Ore 20.00: è tutto pronto all’Arena Stozice per la finale che assegna il titolo europeo. La Spagna e il Portogallo si contendono la coppa in un derby iberico che si preannuncia spettacolare.













