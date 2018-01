Calcio a 5, Europei 2018: il calendario completo e le date. Tutti i gironi e le avversarie dell’Italia

L’ora della verità per l’Italia del calcio a 5 sta per giungere. Tra il 30 gennaio e il 10 febbraio si svolgeranno gli Europei 2018 all’Arena Stozice di Lubiana, in Slovenia, a cui prenderanno parte le migliori 12 nazionali del Vecchio Continente. Gli azzurri, guidati dal ct Menichelli, sono stati inclusi nel Gruppo A con i padroni di casa della Slovenia e la Serbia, un girone piuttosto equilibrato ma alla portata dell’Italia, smaniosa di riscattare la delusione di Belgrado 2016, quando fu eliminata ai quarti di finale dal Kazakistan.

La Slovenia farà leva sui veterani Igor Osredkar (124 partite, 64 gol) e Kristjan Cujec (93 partite, 48 gol), entrambi del Nacional Zagabria, ma nell’organico dei padroni di casa spicca anche la presenza dell’“italiano” Nejc Hozjan, 21enne difensore del Montesilvano, che ha collezionato finora 24 partite e 2 gol. La Serbia, dal canto suo, punterà sul blocco dell’Ekonomac, composto dal portiere Miodrag Aksentjevic e dai giocatori di movimento Slobodan Janjic, Slobodan Rajcevic, Vidan Bojovic e Mladen Kocic. L’Ekonomac ha sconfitto di recente il Pescara nel turno élite dell’UEFA Futsal Cup 2017-2018, ma è stato escluso dalla Final Four ad opera del Barcellona.

Negli altri Gruppi figurano Russia, Polonia e Kazakistan (Gruppo B), Portogallo, Romania e Ucraina (Gruppo C), Spagna, Francia e Azerbaijan (Gruppo D). La fase a gironi avrà luogo tra martedì 30 gennaio e domenica 4 febbraio. Le prime due di ogni Gruppo accederanno ai quarti di finale, che si terranno lunedì 5 e martedì 6 febbraio. Le semifinali si disputeranno giovedì 8 febbraio, mentre sabato 10 febbraio sarà il giorno della Finale 3°-4° posto (ore 18.00) e della Finalissima (ore 20.45), che assegnerà il trofeo alla nazionale più forte d’Europa. Ecco il calendario completo e le date degli Europei 2018 di calcio a 5:

Martedì 30 gennaio

Ore 18.00: Slovenia-Serbia (Gruppo A)

Ore 20.45: Russia-Polonia (Gruppo B)

Mercoledì 31 gennaio

Ore 18.00: Portogallo-Romania (Gruppo C)

Ore 20.45: Spagna-Francia (Gruppo D)

Giovedì 1 febbraio

Ore 18.00: Polonia-Kazakistan (Gruppo B)

Ore 20.45: Italia-Serbia (Gruppo A)

Venerdì 2 febbraio

Ore 18.00: Francia-Azerbaijan (Gruppo D)

Ore 20.45: Romania-Ucraina (Gruppo C)

Sabato 3 febbraio

Ore 18.00: Kazakistan-Russia (Gruppo B)

Ore 20.45: Italia-Slovenia (Gruppo A)

Domenica 4 febbraio

Ore 18.00: Ucraina-Portogallo (Gruppo C)

Ore 20.45: Azerbaijan-Spagna (Gruppo D)

Lunedì 5 febbraio

Ore 18.00: Quarto di finale 1: Vincitrice Gruppo A-Seconda Gruppo B

Ore 20.45: Quarto di finale 2: Vincitrice Gruppo B-Seconda Gruppo A

Martedì 6 febbraio

Ore 18.00: Quarto di finale 3: Vincitrice Gruppo C-Seconda Gruppo D

Ore 20.45: Quarto di finale 4: Vincitrice Gruppo D-Seconda Gruppo C

Giovedì 8 febbraio

Ore 18.00: Semifinale 1: Vincitrice Quarto di finale 1-Vincitrice Quarto di finale 3

Ore 20.45: Semifinale 2: Vincitrice Quarto di finale 2-Vincitrice Quarto di finale 4

Sabato 10 febbraio

Ore 18.00: Finale 3°-4° posto

Ore 20.45: Finale Europei 2018 calcio a 5













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook FIFA Futsal World Cup