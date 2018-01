Calcio a 5, 18^ giornata Serie A 2017-2018: la Luparense sbanca Pesaro e resta in vetta, Acqua&Sapone e Came Dosson non mollano la presa

La Luparense sbanca anche Pesaro e si conferma in testa alla classifica al termine della 18^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5, l’ultimo turno prima della pausa dovuta all’imminente disputa degli Europei 2018 di Lubiana. I Lupi hanno prevalso grazie ad una doppietta di Tobe, che negli ultimi 7 minuti ha fissato il risultato sul 2-4, regalando i tre punti alla capolista su un campo ostico, che ha mietuto una settimana fa una vittima illustre, l’Acqua&Sapone Unigross, che ha ripreso la sua corsa, superando con autorità il Feldi Eboli, sconfitto 5-2 sotto i colpi di uno strepitoso Lukaian, che ha messo a referto due gol pesantissimi nella ripresa annichilendo le velleità dei campani.

Ottima anche la reazione della Came Dosson, che ha accantonato la sconfitta di Napoli superando 7-2 il Block Stem Cisternino con due reti di Grippi nei primi 13 minuti, un successo che consolida il terzo posto dei veneti e condanna gli ospiti alla zona retrocessione in virtù del colpaccio dell’IC Futsal contro il Pescara, superato 4-3 al termine di un match condotto in porto con un allungo decisivo ad inizio ripresa, targato Ferrugem e Misael e suggellato da una perla di Borges nel finale.

Le doppiette di Jelovcic e Suazo, invece, hanno regalato alla Lollo Caffè Napoli una vittoria sofferta ma preziosa sul campo della Lazio, ultima a braccetto con Milano, sconfitta 5-1 dall’Axed Latina, mentre il sigillo di Joaozinho ha consentito al Real Rieti di espugnare Reggio Emilia con un gran gol a poco più di un minuto dalla fine, consolidando il piazzamento dei reatini in zona playoff.

Di seguito, il riepilogo dei risultati della 18^ giornata di Serie A:

Acqua&Sapone Unigross-Feldi Eboli 5-2

Axed Latina-Milano 5-1

Came Dosson-Block Stem Cisternino 7-2

IC Futsal-Pescara 4-3

Italservice Pesaro-Luparense 2-4

Kaos Reggio Emilia-Real Rieti 1-2

Lazio-Lollo Caffè Napoli 4-5

CLASSIFICA

1 Luparense 40 punti

2 Acqua&Sapone Unigross 39

3 Came Dosson 38

4 Lollo Caffè Napoli 36

5 Kaos Reggio Emilia 31

6 Real Rieti 28

7 Pescara 27

8 Italservice Pesaro 25

9 Axed Latina 21

10 Feldi Eboli 20

11 IC Futsal 18

12 Block Stem Cisternino 17

13 Lazio 10

14 Milano 10













Foto: Facebook Luparense