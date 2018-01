Calcio a 5, 17^ giornata Serie A 2017-2018: ribaltone in vetta! Cadono Acqua&Sapone e Came Dosson, ora comanda la Luparense

Classifica stravolta e nuova capolista al termine della 17^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5. La Luparense ha piazzato un doppio colpo, superando 3-2 nella battute finali il Kaos Reggio Emilia e compiendo un duplice balzo in avanti fino al primo posto in classifica. Decisivo un gol di Mello a poco più di 2 minuti dal termine, una prodezza che è valsa il bottino pieno per i Lupi, che si sono ripresi la vetta e hanno tutta l’intenzione di far valere il proprio ruolo di detentori dello scudetto.

A favorire il ribaltone è stata anche la sconfitta dell’Acqua&Sapone Unigross sul campo dell’Italservice Pesaro, abile nel rimontare lo svantaggio iniziale e nell’infliggere agli abruzzesi un perentorio 4-1 con i gol di Tonidandel, Manfroi, Cesaroni e Marcelinho. Una doppietta di Patias, invece, si è rivelata letale per la Came Dosson, sconfitta 4-1 dalla Lollo Caffè Napoli e piombata al terzo posto, braccata anche dai partenopei, ora distanti solo due punti.

A centro classifica, intanto, si rende minaccioso anche il Pescara, che supera 9-1 la Lazio grazie al poker di uno strepitoso Rosa e alla tripletta di Borruto ed ora ambisce a rientrare nella lotta per le prime posizioni. Il Real Rieti, invece, tiene il passo di Pesaro e consolida il suo piazzamento in zona playoff grazie alla fondamentale vittoria per 5-3 contro l’Axed Latina, scavalcato anche dal Feldi Eboli, capace di piazzare il colpo in casa del Block Stem Cisternino (4-5) grazie ad un penalty di Pedotti a 13 secondi dalla fine del match. L’IC Futsal, infine, ha allontanato lo spettro dell’ultima piazza battendo Milano con un netto 0-3 grazie ad un gol di Castagna e alla doppietta di Ferrugem.

Di seguito, il riepilogo dei risultati della 17^ giornata di Serie A:

Block Stem Cisternino-Feldi Eboli 4-5

Italservice Pesaro-Acqua&Sapone Unigross 4-1

Pescara-Lazio 9-1

Lollo Caffè Napoli-Came Dosson 4-1

Luparense-Kaos Reggio Emilia 3-2

Milano-IC Futsal 0-3

Real Rieti-Axed Latina 5-3

CLASSIFICA

1 Luparense 37 punti

2 Acqua&Sapone 36

3 Came Dosson 35

4 Lollo Caffè Napoli 33

5 Kaos Reggio Emilia 31

6 Pescara 27

7 Real Rieti 25

8 Italservice Pesaro 25

9 Feldi Eboli 20

10 Axed Latina 18

11 Block Stem Cisternino 17

12 IC Futsal 15

13 Lazio 10

14 Milano 10













Foto: Facebook Luparense