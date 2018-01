Bob, Coppa del Mondo 2017-2018: ad Altenberg Humphries e Kripps allungano in classifica, nel Bob a 4 Walther accorcia su Lochner

Dopo la pausa natalizia è tornata la Coppa del Mondo di Bob con la sesta tappa stagionale, ad Altenberg, in Germania. Nelle tre categoria abbiamo vissuto un grande duello tra padroni di casa e canadesi, con alcuni successi pesanti in ottica titolo iridato. Andiamo ad approfondire nel dettaglio.

BOB FEMMINILE:

Vittoria di capitale importanza per Kaillie Humphries che approfitta del passo falso di Elana Meyers Taylor (solo undicesima) per tornare al successo che le mancava da Whistler e allungare leggermente in classifica proprio sulla statunitense (che scivola in terza posizione a -103) e sulla connazionale Jamie Greubel Poser che, con la piazza d’onore di Altenberg, sale in seconda posizione nella classifica generale (a -80). Tiene il passo solamente la tedesca Mariama Jamanka, quinta sabato, che tuttavia ha un distacco di 133 punti rispetto a Humphires.

CLASSIFICA CDM BOB FEMMINILE 2018:

1 HUMPHRIES Kaillie 1269 225

(1) 210

(2) 225

(1) 192

(4) 192

(4) 225

(1) 2 GREUBEL POSER 1189 192

(4) 225

(1) 210

(2) 176

(6) 176

(6) 210

(2) 3 MEYERS TAYLORElana 1166 210

(2) 200

(3) 200

(3) 210

(2) 210

(2) 136

(11) 4 JAMANKA Mariama 1136 184

(5) 176

(6) 192

(4) 200

(3) 200

(3) 184

(5) 5 KOEHLER Anna (Junior) 944 128

(12) 160

(8) 112

(14) 160

(8) 184

(5) 200

(3) 6 RISSLING Alysia 912 168

(7) 168

(7) 168

(7) 96

(16) 168

(7) 144

(10)

BOB A 2:

Justin Kripps non si ferma più e, grazie alla prima vittoria stagionale (dopo tre secondi posti e due quarti posti), scava un solco di 148 punti in classifica nei confronti del connazionale Chris Spring, appena dodicesimo ad Altenberg. Il derby canadese è messo in discussione da Francesco Friedrich che, con il secondo posto dell’ultimo weekend per appena 9 centesimi, sale a -22 da Spring e stacca forse definitivamente il lettone Oskars Kibermanis.

CLASSIFICA GENERALE BOB A 2:

1 KRIPPS Justin 1239 192

(4) 210

(2) 210

(2) 192

(4) 210

(2) 225

(1) 2 SPRING Chris 1091 168

(7) 184

(5) 225

(1) 210

(2) 176

(6) 128

(12) 3 FRIEDRICH Francesco 1069 152

(9) 152

(9) 120

(13) 210

(2) 225

(1) 210

(2) 4 KIBERMANISOskars (Junior) 984 160

(8) 160

(8) 144

(10) 160

(8) 160

(8) 200

(3) 5 PETER Rico 904 184

(5) 168

(7) 184

(5) 112

(14) 96

(16) 160

(8) 6 KASJANOV Alexander 856 136

(11) 80

(18) 192

(4) 176

(6) 104

(15) 168

(7)

BOB A 4:

Il festival tedesco è proseguito anche sulla pista di casa. La doppietta dell’equipaggio di Nico Walther e quello di Francesco Friedrich (distanti appena 5 centesimi), ha fatto sì che la classifica si accorciasse nelle prime posizioni. Johannes Lochner, infatti, solo quinto ad Altenberg, si trova ora con soli 39 punti Walther e 79 su Justin Kripps, quarto nell’ultimo weekend. Alle sue spalle Friedrich si porta a quota 1082 (contro i 1156 del canadese) mentre il russo Alexader Kasjanov è ormai tagliato fuori con i suoi 1001 punti.

CLASSIFICA GENERALE BOB A 4:

1 LOCHNER Johannes 1235 192

(4) 225

(1) 184

(5) 225

(1) 225

(1) 184

(5) 2 WALTHER Nico 1196 225

(1) 152

(9) 200

(3) 210

(2) 184

(5) 225

(1) 3 KRIPPS Justin 1156 210

(2) 160

(8) 192

(4) 192

(4) 210

(2) 192

(4) 4 FRIEDRICH Francesco 1082 152

(9) 192

(4) 128

(12) 200

(3) 200

(3) 210

(2) 5 KASJANOV Alexander 1001 144

(10) 136

(11) 225

(1) 160

(8) 160

(8) 176

(6) 6 BASCUE Codie (Junior) 962 168

(7) 210

(2) 160

(8) 136

(11) 136

(11) 152

Foto: Facebook Kaillie Humphries