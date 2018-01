Bob a 2, Coppa del Mondo St. Moritz 2018: tripletta tedesca, vince Nico Walther

Saint Moritz diventa regno tedesco per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob a 2. Nel penultimo appuntamento stagionale, che precede la gran chiusura di Koenigssee, arriva infatti una tripletta per la Germania, che riesce a vincere grazie a Nico Walther: il 27enne nativo di Freital riesce ad imporsi per la seconda volta in stagione nella specialità (ci era riuscito nella tappa di apertura a Lake Placid).

Una gara che si è decisa, come di consueto, sul filo dei centesimi. Francesco Friedrich, campione d’Europa in carica e grande favorito per la prova odierna, era in testa al termine della prima run, ma è stato scavalcato proprio nelle ultime curve dal connazionale Walther, che nella discesa decisiva è riuscito a rosicchiare 14 centesimi al rivale (solo 5 di distacco nel computo totale). A completare il trionfo tutto tedesco ci pensa Johannes Lochner (da seguire soprattutto domani nel quattro) che chiude terzo a 21 centesimi dalla vetta. Quest’oggi niente da fare per la nazionale canadese che piazza il primo interprete in quarta posizione, Justin Kripps, comunque abile a conservare ancora un buon vantaggio in chiave classifica di Coppa: salvo imprevisti, a Koenigssee potrà esultare. Quinto invece è il russo Alexey Stulnev.

In casa Italia era presente il solo Simone Bertazzo, mai a proprio agio nel 2 in questa stagione: 23ma piazza e distanza abbastanza netta dalla 20ma che avrebbe qualificato alla seconda run.

Foto: IBSF/Viesturs Lacis