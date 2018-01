Biglietti Roma-Atalanta (6 gennaio): come acquistare i tickets per la ventesima giornata di Serie A

Anno nuovo, stesse tradizioni. Non si ferma il campionato italiano di calcio di Serie A che prosegue anche all’Epifania: sabato 6 gennaio c’è in programma infatti la ventesima giornata, primo turno del girone di ritorno. Allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 15, si sfidano i padroni di casa giallorossi e l’Atalanta.

Match che può essere reputato sicuramente come il più interessante di questa giornata: si sfidano due squadre davvero di altissima qualità, che stanno rappresentando il Bel Paese anche a livello continentale (i capitolini in Champions, i bergamaschi in Europa League). La compagine guidata da Eusebio Di Francesco vuole vincere per mantenere il passo delle prime della classe, Napoli e Juventus. La squadra di Colantuono, capitanata dal Papu Gomez, non vuole smettere di stupire, sognando ancora una volta la qualificazione in Europa.

Foto: Gianfranco Carozza