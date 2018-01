Biglietti Napoli-Bologna (28 gennaio): come acquistare i tickets per la ventiduesima giornata di Serie A

Domenica 28 gennaio il San Paolo sarà teatro alle ore 15 della sfida tra Napoli e Bologna in un match particolare sotto tutti i punti di vista, valido per il 22° turno di Serie A.

In primis la formazione allenata da Maurizio Sarri, in testa alla graduatoria, vuole conquistare l’ennesimo successo davanti al proprio pubblico respingendo un eventuale attacco della Juventus, in seconda posizione ad un punto dai partenopei. E poi, inutile negarlo, sarà la partita di Simone Verdi. Il giocatore che ha detto “No” al club azzurro sarà l’osservato speciale tra le fila rossoblu e sicuramente i tifosi napoletani gli riserveranno un trattamento particolare…

Al di là di questo, la partita non sarà semplice per la prima della classe di questo campionato. La squadra di Roberto Donadoni è molto organizzata ed immaginando un atteggiamento molto attento in fase di copertura, trovare spazi potrebbe rappresentare un problema per i padroni di casa. Spetterà al solito trio delle meraviglie Insigne, Mertens, Callejon scardinare la retroguardia rossoblu.

Affrettatevi ad acquistare gli ultimi tickets a disposizione sulla piattaforma Viagogo.it, a prezzi vantaggiosi e convenienti potrai comprare i tagliandi nei posti che preferisci per gustarti comodamente la partita. Ci sarà da divertirsi.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DI NAPOLI-BOLOGNA













Foto: Gianfranco Carozza