Biglietti SPAL-Inter (28 gennaio): come acquistare i tickets per la ventiduesima giornata di Serie A

Domenica 28 gennaio allo stadio Paolo Mazza” di Ferrara SPAL ed Inter daranno vita al “Lunch match” del 22° turno di Serie A. Dopo il pareggio casalingo contro la Roma, l’Inter è attesa da un impegno, sulla carta, più agevole, contro la terzultima in classifica.

La formazione di Luciano Spalletti deve assolutamente ritrovare la vittoria, che manca ormai da più di un mese, per tenere il ritmo delle rivali e non perdere il treno che porta in Champions League. La trasferta di Ferrara però nasconde insidie dal momento che la compagine di Semplici sa esprimere il meglio davanti ai propri tifosi. Servirà dunque un’Inter concentrata e determinata a far suo l’incontro.Sorte dei nerazzurri che dipenderanno molto dalla vena realizzativa di Mauro Icardi, a secco nell’ultima partita, e desideroso di ritrovare la via della rete al più presto.

Foto: Gianfranco Carozza