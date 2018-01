Biglietti Milan-Lazio (28 gennaio): come acquistare i tickets per la ventiduesima giornata di Serie A

Domenica 28 gennaio alle ore 18.00 la Scala del Calcio ospiterà l’incontro tra il Milan e la Lazio, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A.

Un confronto che si ripeterà spesso quello tra i rossoneri ed i biancocelesti, impegnati infatti anche nella semifinale di Coppa Italia. In questo primo atto, se vogliamo definirlo così, i padroni di casa vanno a caccia del successo per vincere finalmente uno scontro diretto visto l’andamento del girone d’andata. La formazione di Rino Gattuso è apparsa in ripresa, non soltanto per i risultati ottenuti ma anche per il modo di stare in campo. I milanisti, però, dovranno vedersela contro una compagine in grande salute, uscita vittoriosa anche dal recupero contro l’Udinese ed attualmente in terza posizione nella classifica generale. Milinkovic-Savic, Immobile, Luis Alberto ed anche il ritrovato Felipe Anderson sono un po’ gli spauracchi per la retroguardia rossonera.

Foto: Gianfranco Carozza