Biglietti Fiorentina-Inter (6 gennaio): come acquistare i tickets per la ventesima giornata di Serie A

Anno nuovo, stesse tradizioni. Non si ferma il campionato italiano di calcio di Serie A che prosegue anche all’Epifania: sabato 6 gennaio c’è in programma infatti la ventesima giornata, primo turno del girone di ritorno. Allo Stadio Franchi di Firenze si sfidano, alle 15, i padroni di casa della Fiorentina e l’Inter.

Match davvero molto interessante, con i viola che vogliono provare ad impensierire i nerazzurri, in un periodo tutt’altro che positivo. Se la squadra di Stefano Pioli, ex allenatore interista, è apparsa in crescita nelle ultime uscite, anche se continua ad avere problemi in zona realizzativa, quella di Luciano Spalletti ha inanellato tre sconfitte consecutive, con quella più dura arrivata nel derby di Coppa con il Milan.

