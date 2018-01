Biathlon, classifica generale Coppa del Mondo 2018: Dorothea Wierer sale al terzo posto! Nadezhda Skardino vince l’individuale

Dorothea Wierer ha vinto l’individuale da 15 km della Coppa del Mondo di Ruhpolding. Un trionfo davvero notevole, frutto di una precisione estrema al poligono ed una condizione fisica eccellente. L’azzurra, alla prima vittoria su tre podi in stagione, ha confermato il suo stato di forma, anche in previsione delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Un successo importante anche in ottica classifica generale: Wierer ha sfruttato l’assenza della francese Justine Braisaz e grazie alla vittoria odierna è salita al terzo posto della graduatoria con 378 punti. In testa c’è sempre la slovacca Anastasiya Kuzmina, oggi nona, con 454, mentre alle sue spalle si è portata la finlandese Kaisa Makarainen, oggi seconda, con 429.

La 15 km di Ruhpolding è stata la seconda ed ultima individuale della stagione, dopo quella della tappa d’apertura ad Oestersund. Di conseguenza, è stata assegnata la prima Coppetta: ad aggiudicarsela è stata la bielorussa Nadezhda Skardino, che in Svezia aveva vinto, grazie al settimo posto di oggi, beffando di pochi punti l’ucraina Yulija Dzhima, terza nella prima gara e quarta in quella odierna. Sul terzo gradino del podio, invece, si è piazzata Makarainen.

La classifica generale della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2018

1 KUZMINA Anastasiya Slovakia 454

2 MAKARAINEN Kaisa Finland 429

3 WIERER Dorothea Italy 378

4 BRAISAZ Justine France 368

5 HERRMANN Denise Germany 302

6 DZHIMA Yuliia Ukraine 296

7 SEMERENKO Vita Ukraine 285

8 VITKOVA Veronika Czech Republic 284

9 DAHLMEIER Laura Germany 282

10 BESCOND Anais France 277

11 VITTOZZI Lisa Italy 273

12 SEMERENKO Valj Ukraine 268

13 DOMRACHEVA Darya Belarus 247

14 HILDEBRAND Franziska Germany 246

15 NOWAKOWSKA Weronika Poland 245

16 YURLOVA-PERCHT Ekaterina Russia 241

17 KRYUKO Iryna Belarus 239

18 OLSBU Marte Norway 228

19 SKARDINO Nadezhda Belarus 225

20 HINZ Vanessa Germany 223

La classifica dell’individuale della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2018

1 SKARDINO Nadezhda Belarus 96

2 DZHIMA Yuliia Ukraine 91

3 MAKARAINEN Kaisa Finland 84

4 SEMERENKO Valj Ukraine 83

5 DOMRACHEVA Darya Belarus 65

6 WIERER Dorothea Italy 60

7 VITKOVA Veronika Czech Republic 58

8 SOLEMDAL Synnoeve Norway 54

9 PUSKARCIKOVA Eva Czech Republic 54

10 HILDEBRAND Franziska Germany 52

11 BESCOND Anais France 51

12 CRAWFORD Rosanna Canada 50

13 BRORSSON Mona Sweden 50

14 OLSBU Marte Norway 46

15 FIALKOVA Paulina Slovakia 44

16 BENDIKA Baiba Latvia 43

17 PERSSON Linn Sweden 43

18 VITTOZZI Lisa Italy 43

19 RANSOM Julia Canada 39

20 BRAISAZ Justine France 34













Foto: Romeo Deganello