Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2018: Martin Fourcade senza limiti, dominio nella 20 chilometri! Hofer nono

Quattro vittorie consecutive, forse l’allungo che potrebbe fare la differenza in ottica classifica generale: il francese Martin Fourcade esce con il sorriso dalla 20 chilometri di Ruhpolding, in Germania, valida per la quinta tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018. Il transalpino mantiene aperta una striscia vincente iniziata nella mass start di Annecy-Le Grand Bornand a fine 2017 e conquista la prima Coppa di specialità della stagione, anche se a parimerito con il norvegese Johannes Boe.

Fourcade ha stabilito il miglior tempo sugli sci, commettendo un solo errore, per di più sull’ultimo bersaglio. Dopo un primo giro non straripante, ha cambiato passo a partire dalla seconda tornata, facendo dilatare il divario tra sé e gli avversari diretti per la vittoria. Con il senno di poi, anche l’ultimo non ha cambiato molto le cose, in quanto il successo numero 68 della sua carriera in Coppa del Mondo è maturato con oltre un minuto di vantaggio sul secondo, un divario superiore alla penalità inflitta per ogni errore.

Seconda posizione per il ceco Ondrej Moravec, che ha fatto leva sulla precisione e sulla velocità nelle sessioni di tiro per ottenere la seconda posizione, poco davanti a Johannes Boe. Il giovane norge rispetto alle ultime uscite, ha tenuto un ritmo nello sci di fondo molto inferiore a quello del rivale Fourcade. Nell’ultimo poligono ha avuto la possibilità di giocarsi il successo, ma un errore l’ha relegato dietro Moravec, mentre con una prova pulita al tiro avrebbe chiuso a 6” da Fourcade. Nonostante tutto, si porterà a casa la prima Coppa di specialità della carriera dopo che si era imposto nell’individuale di Oestersund. Quarta posizione, con lo zero, per il tedesco Thomas Rees, nettamente al miglior risultato in carriera. Alle sue spalle il ceco Michal Krcmar, a sua volta senza errori, mentre un buon Dominik Landertinger ha chiuso sesto davanti al connazionale Simon Eder e al terzo ceco Michal Slesingr.

Nona posizione finale per Lukas Hofer, il miglior italiano sul traguardo. In classifica salirà fino alla quarta posizione nella generale, con una costanza di rendimento invidiabile, anche considerando che è al terzo piazzamento consecutivo tra i migliori 10. L’azzurro ha pagato nei due poligoni in piedi, mancando un bersaglio per ogni serie, mentre a terra è stato molto preciso, evitando penalità. Sugli sci, ottava posizione come tempo: lontanissimo Fourcade, ma da Boe ha perso 40” e dal terzo solo 20. Di fatto, un Hofer che si conferma ad altissimi livelli.

Hanno chiuso in zona punti Dominik Windisch e Thomas Bormolini. Il primo ha commesso tre errori, uno di troppo per provare ad entrare tra i migliori 10, chiudendo 29esimo, mentre il secondo con 2 penalità ha ottenuto un risultato comunque soddisfacente, dopo che a Oberhof aveva chiuso per due volte in 41esima piazza. Più lontani Thierry Chenal (77esimo) e Giuseppe Montello (106esimo), in un format per loro molto difficile.













