Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2018: Kuzmina e Fourcade cercano la prima fuga, l’Italia per confermarsi

Dopo Oberhof, la Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018 fa tappa in un’altra località storica in Germania: Ruhpolding. Le gare prenderanno il via già domani con la 20 chilometri maschile, mentre giovedì sarà il turno delle donne nella prova individuale. Venerdì e sabato spazio alle staffette, mentre domenica chiuderanno il programma le mass start. Rispetto alle gare di settimana scorsa, sulla carta ci attendiamo di vivere una settimana molto diversa: il poligono di Ruhpolding, sulla carta, è molto più agevole di quello di Oberhof e, con condizioni favorevoli, in tanti potrebbero trovare prove precise al tiro.

Di fatto, le gare di questo fine settimana fungeranno da spartiacque all’interno della stagione, dividendone la prima dalla seconda metà. Ad Oberhof, forse per la prima volta dalle gare di Oestersund, si è delineata una situazione più chiara in classifica generale sia in campo maschile che in campo femminile. Tra gli uomini, Martin Fourcade ha rispedito al mittente l’attacco di Johannes Boe con due vittorie convincenti tra sprint e inseguimento, conquistate con grande solidità anche dal punto di vista mentale. Il giovane norvegese, in ogni caso, sembra sempre avere qualcosa in più sugli sci, anche se talvolta pecca di precisione al tiro, ed è rimasto a contatto. Sbagliare a Ruhpolding può risultare fatale (con un poligono facile, il peso specifico degli errori è maggiore) ma Boe potrebbe fare la differenza sugli sci e nella velocità in piazzola in caso di gara chiusa a parità d’errori con il francese.

Tra le donne, invece, Anastasiya Kuzmina ha portato il suo vantaggio sulle più dirette avversarie a poco meno di 50 punti grazie ad una splendida doppietta con sprint e inseguimento. Al momento è nettamente la più forte sugli sci, oltre che tra le più veloci al tiro. La due volte campionessa olimpica, a questo punto, è la grande favorita per la conquista della Sfera di Cristallo, anche se proprio le Olimpiadi potrebbero imporle scelte diverse. Tra le altre, attendiamo ancora Laura Dahlmeier, che non ha raggiunto la condizione straripante delle ultime stagioni, mentre si è confermata Kaisa Makarainen.

L’Italia, dati gli ottimi risultati delle ultime uscite, può ben figurare nei prossimi giorni di gara. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, in campo femminile, trovano pane per i loro denti: con poligoni precisi e veloci possono tranquillamente essere in corsa quantomeno per un buon piazzamento. Wierer ha finalmente trovato la perfezione al poligono nell’inseguimento di Oberhof, mentre Vittozzi ha pagato i tanti errori commessi nella sprint che le hanno impedito di competere con le migliori per tutto il weekend, portandola anche a scivolare al decimo posto in classifica generale. Completeranno la squadra Federica Sanfilippo e Nicole Gontier: la prima può puntare alla zona punti, mentre la seconda ha bisogno di ritrovare una buona stabilità al poligono.

Tra gli uomini, Lukas Hofer e Dominik Windisch non hanno bisogno di presentazioni. Il primo viene da due sesti posti nelle ultime gare individuali (sprint e inseguimento sempre ad Oberhof), mentre il secondo sta cercando la quadratura del cerchio al poligono, dove fino a questo momento è stato troppo altalenante. In questo senso, Ruhpolding potrebbe aiutarlo a trovare una prova precisa nell’individuale, essenziale per qualificarci alla mass start, per consentirgli di fare la differenza nella parte di sci di fondo. Per Thomas Bormolini sarebbe importante confermare i progressi dell’ultimo mese, Thierry Chenal e Giuseppe Montello, invece, si giocheranno probabilmente il posto nella staffetta proprio con la 20 chilometri.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 10 gennaio, ore 14.20: 20 km individuale maschile

Giovedì 11 gennaio, ore 14.20: 15 km individuale femminile

Venerdì 12 gennaio, ore 14.30: staffetta maschile 4×7,5km

Sabato 13 gennaio, ore 14.30: staffetta femminile 4x6km

Domenica 14 gennaio, ore 12.15: mass start maschile 15 km

Domenica 14 gennaio, ore 14.40: mass start femminile 12,5 km













Foto: FISI – Serge Schwan