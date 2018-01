Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2018: i convocati dell’Italia. Confermata in blocco la squadra di Oberhof

Archiviata la tappa di Oberhof la Coppa del Mondo di biathlon farà ancora tappa in Germania, a Ruhpolding, per un altro entusiasmante weekend. Un fine settimana molto lungo, che comincerà domani con l’individuale maschile e proseguirà con la gara femminile, le staffette e le mass-start. L’Italia si presenterà con la stessa formazione che ha brillato ad Oberhof.

I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding

Lukas Hofer

Dominik Windisch

Thomas Bormolini

Giuseppe Montello

Thierry Chenal

Dorothea Wierer

Lisa Vittozzi

Federica Sanfilippo

Nicole Gontier

La formazione azzurra si presenta a Ruhpolding decisa a confermare i risultati e le prestazioni dello scorso fine settimana. Ci si avvicina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e bisogna fare quel passo in avanti in termini di competitività. È stato così ad Oberhof per Dorothea Wierer, tornata sul podio nell’inseguimento. Le sue compagne Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo hanno invece fatto un passo indietro e sono chiamate al riscatto. Nicole Gontier, infine, è confermata dopo il debutto in Coppa in cui ha pagato condizioni di gara particolarmente dure.

In campo maschile la punta sarà come sempre Lukas Hofer, dimostratosi ancora una volta competitivo nelle gare individuali e decisivo al pari di Dominik Windisch nel secondo posto della staffetta. La formazione azzurra è poi completata da Thomas Bormolini, Thierry Chenal, che si sta ben comportando nel suo primo anno nel circuito iridato, e Giuseppe Montello, alla seconda convocazione consecutiva.













Foto: Fisi