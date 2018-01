Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018, Giovanni Malagò: “Vogliamo la doppia cifra come medaglie, il sogno è l’oro”

Manca un mese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e Giovanni Malagò punta davvero in alto come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a InBlu Radio: “Oggi andare alle Olimpiadi è diventato complicato, quasi come vincere una medaglia. In certe discipline per qualificarsi ci sono dei criteri selettivi molto complessi. Per cui ragazzi e ragazze sono massacrati per ottenere il pass olimpico. Abbiamo molte frecce al nostro arco per andare a medaglia. Non sono assolutamente scaramantico. Il sogno è arrivare in doppia cifra, è chiaro che il sogno più grande è vincere l’oro. Noi a queste Olimpiadi siamo presenti in tutti gli sport tranne che nell’hockey su ghiaccio. Su 102 discipline abbiamo ottenuto il pass per disputare le gare in 95. Non abbiamo mai avuto una spedizione numericamente così forte. Ovviamente Torino a parte perché il Paese ospitante è qualificato di diritto a tutte le discipline“.

Il Presidente del Coni parla anche della presenza della Corea del Nord: “L’idea di far sfilare le due Coree insieme con due bandiere diverse sarebbe un bel segnale, considerato che tutto il resto del Mondo non è riuscito a venire a capo di questo problema. L’idea della tregua olimpica è veramente formidabile, consente di avere elementi di non belligeranza durante tutta la manifestazione“.