Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2018: la staffetta femminile è della Francia, Italia sesta

Nella staffetta femminile di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018, successo per la Francia, che nel finale è riuscita a vincere lo scontro diretto con la Germania. Sul tracciato di Oberhof l’Italia è rimasta al comando per le prime due frazioni, salvo poi pagare dazio nella seconda metà di gara.

La squadra francese, di fatto, non è mai uscita dalle prime due piazze, meritando il successo per l’alto livello espresso da tutte le sue atlete. Anais Bescond, al lancio, ha cambiato in testa, mentre Anais Chevalier ha consegnato l’ipotetico testimone a Celia Aymonier in seconda piazza nonostante un giro di penalità. Justine Braisaz, a chiudere, ha vinto lo scontro diretto con la Germania. Proprio la formazione tedesca ha avuto un andamento molto particolare in gara: Hinz sembrava aver affossato le possibilità di cogliere un bel risultato con una pessima prima frazione. Per sua fortuna, prima Herrmann e poi Preuss hanno rimontato, ma Hammerschmidt all’ultimo poligono è andata in crisi quando si stava giocando la vittoria, incappando in un giro di penalità che l’ha portata a tagliare il traguardo in seconda posizione. Terzo gradino del podio per una Svezia sorprendente, mentre la Russia dopo una gara tutta in rimonta ha gettato alle ortiche la possibilità di chiudere sul podio all’ultimo poligono con un giro di penalità pesantissimo. Quinta posizione, dietro la Russia, per l’Ucraina.

Sesta posizione finale per la squadra italiana, che come accennato in precedenza era rimasta per oltre metà gara nelle primissime posizioni. Lisa Vittozzi, schierata in prima frazione, ha chiuso ad una manciata di secondi dalla Francia con una prova competitiva e senza errori. Dorothea Wierer, subito dopo la giovane compagna, è riuscita a fare la differenza al tiro rispetto all’avversaria diretta, cambiando in testa. Purtroppo, Nicole Gontier ha confermato la poca precisione al poligono degli ultimi giorni e nella serie di tiro in piedi ha dovuto percorrere due giri di penalità, perdendo molto terreno. Bene Federica Sanfilippo in ultima, con due sole ricariche utilizzate (entrambe in piedi) per recuperare una posizione e tagliare il traguardo come sesta.













Foto: FISI – Serge Schwan