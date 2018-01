Beach volley, World Tour 2018, The Hague. April Ross supera le qualificazioni, Reid Priddy no. Domani Ranghieri/Caminati in campo

Storie americane e partenze di rincorse olimpiche si intrecciano sulla sabbia dell’impianto di The Hague che ospita il primo torneo del 2017 di beach volley, un 4 Stelle di buon livello che ha vissuto oggi la giornata dedicata alle qualificazioni.

Il torneo femminile ha già espresso i suoi verdetti e spiccano due coppie qualificate che potrebbero dire la loro anche da domani in poi, le brasiliane Maria Antonelli/Carol ma soprattutto la coppia statunitense con April Ross (due volte medagliata olimpica) e Alexandra Klineman. Da seguire con attenzione anche la coppia rumena Matei/Vaida e quella russa Abalakhina/Dabizha, che potrebbero regalare qualche bella sorpresa nel tabellone principale.

Così il 1. turno: Antonelli/Carol (Bra)-Freiberger/Klopf (Aut) 2-0 (21-14, 21-17), Lunde/Ulveseth (Nor)-Jancar/Kotnik (Slo) 2-0 (21-11, 21-18), Graudina/Kravcenoka (Lat)-Simonsson/Yoken (Swe) 2-0 (21-9, 21-13), Mersmann/Tillmann (Ger)-Matic/Milosevic (Srb) 2-0 (21-19, 21-19), Futami/Hasegawa (Jpn)-Hansen/Tyndeskov (Den) 2-0 (21-14, 21-13), Makhno/Makhno (Ukr)-Ganenko/Motrich (Rus) 2-0 (21-19, 22-20), Abalakina/Dabizha (Rus)-Chamereau/Jupiter (Fra) 2-0 (21-15, 21-19), Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Hansen/Sondergard (Den) 2-0 (21-15, 21-17), Thurin/Thurin (Swe)-Gromadowska/Gruszczynska (Pol) 2-0 (21-19, 22-20), Driessen/Meertens (Ned)-Dubovcova/Strbova (Svk) 2-1 (21-13, 14-21, 15-13), Matei/Vaida (Rou)-Beattie/Coutts (Sco) 2-0 (21-6, 21-11), Karagkouni/Spiliotopoulou (Gre)-Bocharova/Voronina (Rus) 2-1 (21-19, 20-22, 17-15), Kusano/Nishibori (Jpn)-Hashimoto/Mizoe (Jpn) 2-1 (21-16, 17-21, 15-11), Lobato/Amaranta (Esp)-Andriukaityte/Zobnina (Ltu)- 2-0 (21-16, 21-19), Placette/Richard (Fra)-Grimson/Palmer (Eng) 2-0 (21-11, 21-12), Klineman/Ross (Usa)-Schoon/van Driel (Ned) 2-0 (21-9, 21-7).

Così il 2. turno: Antonelli/Carol-Lunde/Ulveseth (Nor) 2-0 (25-23, 21-18), Graudina/Kravcenoka (Lat)-Mersmann/Tillmann (Ger) 2-0 (21-15, 21-14), Futami/Hasegawa (Jpn)-Makhno/Makhno (Ukr) 2-1 (21-14, 18-21, 15-11), Abalakina/Dabizha (Rus)-Bonnerova/Nakladalova (Cze) 2-1 (18-21, 24-22, 15-8), Thurin/Thurin (Swe)-Driessen/Meertens (Ned) 2-0 (21-13, 21-18), Matei/Vaida (Rou)-Karagkouni/Spiliotopoulou (Gre) 2-0 (21-14, 21-16), Kusano/Nishibori (Jpn)-Lobato/Navarro (Esp) 0-2 (17-21, 10-21), Klineman/Ross (Usa)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (21-15, 21-11).

Così il primo turno degli otto gironi del main draw femminile: Hermannova/Slukova (Cze)-Thurin/Thurin (Swe), Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Ittlinger/Behrens (Ger), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Sinnema/Bloem (Ned), Kolosinska/Kociolek (Pol)-Makroguzova/Kholomina (Rus), Maria Antonelli/Carol (Bra)-Numwong/Hongpak (Tha), Borger/Kozuch (Ger)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut), Agatha/Duda (Bra)-Dabizha/Abalakina (Rus), Klineman/Ross (Usa)-Dumbauskaite/Povilaityte (Ltu), Elize Maia/Taiana Lima (Bra)-Keizer/Meppelink (Ned), Fendrick/Cook (Usa)-Murakami/Ishii (Jpn), Betschart/Hüberli (Sui)-Matei/Vaida (Rou), Lahti/Parkkinen (Fin)-Gordon/Bukovec (Can), Sweat/Summer (Usa)-Amaranta/Lobato (Esp), Barbara/Fernanda (Bra)-Radarong/Udomchavee (Tha), Stubbe/van Iersel (Ned)-Graudina/Kravcenoka (Lat), Claes/Hughes (Usa)-Futami/Hasegawa (Jpn),

In campo maschile si è disputato il primo turno delle qualificazioni, con qualche uscita eccellente come quella degli svizzeri Gerson/Heidrich o degli austriaci Winter/Horl. Domattina si disputano le sfide decisive per l’ingresso in tabellone principale, poi dal pomeriggio il primo turno del main draw con l’ingresso in campo dell’unica coppia italiana al via, Ranghieri/Caminati.

Così il 1. turno: Crabb/Rosenthal (Usa)-Goldschmidt/Williams (Saf) 2-1 (12-21, 21-13, 15-9), Ivanov/Leshukov (Rus)-Barthelemy/Di Giantommaso (Fra) 2-1 (21-17, 16-21, 15-12), Kunert/Waller (Aut)-Nolvak/Tiisaar (Est) 2-0 (21-19, 21-13), Perusic/Schweiner (Cze)-Gordieiev/Zhuravel (Ukr) 2-0 (21-14, 21-7), Horl/Winter (Aut)-Betzien/Poniewaz (Ger) 1-2 (21-17, 18-21, 12-15), Giginoglu/Mermer (Tur)-Denin/Popov (Ukr) 0-2 (11-21, 18-21), Gregory/Sheaf (Eng)-Nurminen/Siren (Fin) 0-2 (19-21, 16-21), Berntsen/Mol (Nor)-Kazdailis/Rumsevicius (Ltu) 1-2 (21-13, 19-21, 14-16), Dziadkou/Kavalenka (Blr)-Blom/de Groot (Ned) 2-0 (21-18, 21-17), Pokersnik/Zemljak (Slo)-Ishijima/Takahashi (Jpn) 2-0 (21-15, 21-17), Bykanov/Hudyakov (Rus)-Gerson/Heidrich (Sui) 2-1 (21-16, 18-21, 15-10), Finsters/Solovejs (Lat)-Bercik/Dumek (Cze) 2-0 (21-17, 21-15), Gauthier-Rat/Thiercy (Fra)-Sagir/Urlu (Tur) 2-0 (21-13, 21-14), Klasnic/Kolaric (Srb)-Hasegawa/Koshikawa (Jpn) 2-0 (21-18, 23-21), Mullner/Schnetzer (Aut)-Penninga/van Steenis (Ned) 1-2 (21-11, 18-21, 13-15), Evans/Kolinske (Usa)-Casebeer/Priddy (Usa) 2-0 (21-15, 21-13).

Così domattina il 2. turno: Crabb/Rosenthal (Usa)-Ivanov/Leshukov (Rus), Kunert/Waller (Aut)-Perusic/Schweiner (Cze), Betzien/Poniewaz (Ger)-Denin/Popov (Ukr), Dziadkou/Kavalenka (Blr)-Pokersnik/Zemljak (Slo), Kazdailis/Rumsevicius (Ltu)-Nurminen/Siren (Fin), Bykanov/Hudyakov (Rus)-Finsters/Solovejs (Lat), Gauthier-Rat/Thiercy (Fra)-Kolaric(Krasnic (Srb), Penninga/van Steenis (Ned)-Evans/Kolinske (Usa)