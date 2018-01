Basket, Eurocup 2018: trasferte complicate per Reggio Emilia e Trento. Torino nel caos ospita il Lietuvos

Le Top 16 di Eurocup entrano nel vivo con la terza giornata. Un momento decisivo per le squadre italiane che si trovano tutte con un record di una vittoria e una sconfitta.

La prima a scendere in campo sarà la Grissin Bon Reggio Emilia, che questo pomeriggio affronta i russi dell’Unics Kazan, capolista del gruppo H e tra le principali candidate alla vittoria finale. Servirà davvero una grande prestazione in Russia alla formazione di Menetti per provare a strappare un successo che sarebbe fondamentale in ottica qualificazione.

Domani, invece, tocca a Trento e Torino. La Dolomiti Energia è impegnata in Montenegro contro il Buducnost Podgorica in un vero e proprio scontro diretto. La sensazione è quella che gli italiani e i montenegrini si giocheranno il passaggio del turno alle spalle della Lokomotiv Kuban e dunque sarà importante per Trento cercare, in caso di sconfitta, anche di limitare i danni nella differenza canestri perché potrebbe risultare decisiva in un arrivo a pari punti.

Un vero e proprio caos quello che sta accadendo in casa Fiat Torino. Nella giornata di ieri sono arrivate le clamorose dimissioni di coach Luca Banchi. Una decisione presa nonostante un ottimo girone d’andata in campionato e un cammino in Europa molto positivo. Alla base c’è una forte discussione con il presidente dell’Auxilium, Antonio Forni, che ha accettato le dimissioni del suo allenatore. Sicuramente il peggior modo per la squadra per approcciare al match contro i lituani del Lietuvos, che sono ultimi in classifica con due sconfitte in altrettante partite.

Questo il riepilogo delle partite

MARTEDI’ 16

ore 17.00: Unics Kazan – Grissin Bon Reggio Emilia

MERCOLEDì 17

ore 19.30 Buducnost Voli Podgorica – Dolomiti Energia Trento

ore 20.30 Fiat Torino – Lietuvos Rytas Vilnius













