Basket, Finale Eurocup 2018: il Darussafaka firma l’impresa in gara-1. Lokomotiv sconfitto al supplementare

Straordinaria impresa del Darussafaka Istanbul in gara-1 della finale di Eurocup. I turchi hanno sconfitto dopo un tempo supplementare il Lokomotiv Kuban Krasnodar per 81-78, interrompendo la striscia di 20 vittorie consecutive dei russi in questa competizione. Fattore campo, dunque, immediatamente ribaltato ed ora il Darussafaka ha la grande occasione di vincere l’Eurocup davanti ai propri tifosi.

Il protagonista della serata nella vittoria dei turchi è Scottie Wilbekin, che mette a referto 24 punti. In casa Darussafaka ottima prova anche di Will Cummings, autore di 19 punti. Ai russi non bastano i 18 punti di Dmitry Kulagin e i 14 di Mardy Collins.

Inizio di partita con molta tensione e i padroni di casa non segnano nei primi due minuti. Una tripla di Wilbekin firma il +6 (14-8), ma nel finale i russi accorciano e il canestro di Babb allo scadere del primo quarto firma il -1 (14-15). Il Lokomotiv prosegue nel suo buon momento e Kulagin regala il massimo vantaggio sul +5 (26-21). Wilbekin e Cummings, però, riportano nuovamente sotto il Darussafaka. Nei secondi finali è ancora Babb protagonista, guadagnandosi tre liberi che portano il Kuban avanti 35-31 all’intervallo.

Si rientra dagli spogliatoi e i russi scappano sul +7 (40-33), ma il Darussafaka non molla niente e Cummings firma il nuovo +2 (40-42). Kulagin è l’uomo in più del Lokomotiv e porta sul +5 i russi, prima del canestro all’ultimo secondo di Baygul che fissa il 52-49 con cui si entra negli ultimi dieci minuti. Si gioca punto a punto nella prima metà dell’ultimo quarto, ma quando Lacey scappa in contropiede e segna il +7 a tre minuti dalla fine sembra finita. A 22 secondi dalla fine i russi sono avanti di cinque punti (72-67), ma succede l’incredibile: Sant-Roos segna e poi recupera palla, servendo Wilbekin, che infila la tripla del pareggio. Collins sbaglia e si va ai supplementari.

L’overtime si apre subito con canestri pesanti di Cummings e il Darussafaka scappa sul +4. Un vantaggio che i turchi riescono a mantenere e si entra nell’ultimo minuto con gli ospiti che sognano l’impresa. Wilbekin realizza entrambi i liberi per il +3 a sette secondi dalla fine e alla fine Kulagin perde il pallone, facendo esplodere la gioia del Darussafaka.

Questo il tabellino della partita

LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR – DARUSSAFAKA ISTANBUL 78-81 d.t.s (14-15; 21-16; 17-18; 20-23; 6-9)

Lokomotiv: Collins 14, Antipov 3, Ragland 10, Baburin, Lacey 5, Ivlev, Ilnitskiy, Khovstov, Elegar 9, Babb 13, Kulagin 18, Qvale 6

Darussafaka: Kidd 9, Wilbekin 24, Ozmirak, Baygul 2, Kosut, Cummings 19, Ulubay 5, Ozdemiroglu, Aldemir 8, Sant-Roos 7, Johnson 7, Eric













Foto: twitter Eurocup