Basket, Top 16 Eurocup 2018: Torino e Trento cadono in Russia, anche Reggio Emilia finisce ko

Se all’esordio l’Italia aveva fatto l’ein plein di vittorie, purtroppo nel secondo turno delle Top 16 di Eurocup tutto si è ribaltato. Mercoledì da dimenticare per le squadre italiane, con Torino, Trento e Reggio Emilia tutte uscite sconfitte dai loro match in trasferta.

Sconfitta con molti rimpianti per la Fiat Torino, che cade in casa dello Zenit San Pietroburgo per 95-84. Una partita che ha visto la squadra piemontese essere avanti di dodici punti all’intervallo, prima di subire un parziale negativo di 27-10 nel terzo quarto che ha completamente ribaltato l’inerzia della partita. Torino prova a restare attaccata ai russi negli ultimi dieci minuti, ma nel finale lo Zenit riesce a scappare via e alla fine vince di undici punti. Grande partita tra i padroni di casa per Kyle Kuric, che mette a referto 28 punti, mentre il migliore in casa Torino è Lamar Patterson con 19 punti.

Partita mai in discussione, invece, tra Lokomitiv Kuban e Dolomiti Energia Trento. Un match che ha visto subito scappare via la squadra russa nel primo quarto (29-16), con la formazione italiana che non ha mai dato la sensazione di poter reagire. Dopo l’intervallo un altro break del Lokomotiv ha messo la parola fine sull’incontro. Miglior marcatore del match Ryan Broekhoff con 20 punti, mentre per Trento in doppia cifra chiudono Yannick Franke (11), Ojars Silins (11) e Diego Flaccadori (10).

La terza sconfitta di giornata per le squadre italiane arriva dalla Francia. La Grissin Bon Reggio Emilia cade contro l’Asvel Villeurbanne al termine di un match combattuto e fatto di continui parziali. Padroni di casa che allungano sul +7 a fine terzo quarto e che sembrano avere in controllo il match anche negli ultimi dieci minuti. Reggio Emilia reagisce con Della Valle (top scorer con 15 punti) e alla fine la differenza la fa una pazzesca tripla di Roberson negli ultimi secondi, che cancella le speranze di rimonta della squadra di coach Menetti.

Questi i tabellini delle partita

ZENIT SAN PIETROBURGO – FIAT TORINO 95-84 (24-27; 22-31; 27-10; 22-16)

Zenit: Kuric 28, Karasev 22, Harper 16

Torino: Patterson 19, Iannuzzi 16, Vujacic 11

LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 97-69 (29-16; 16-16; 26-15; 26-22)

Lokomotiv: Broekhoff 20, Babb 17, Elegar 14

Trento: Franke 11, Silins 11, Flaccadori 10

ASVEL VILLEURBANNE – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 68-64 (13-19; 19-12; 20-14; 16-19)

Asvel: Watkins 15, Kaba 13 Roberson 10

Reggio Emilia: Della Valle 15, Markoishvili 11, Reynolds 10













Credit: Ciamillo