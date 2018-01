Basket, Top 16 Eurocup 2018: Reggio Emilia perde in Francia e rimanda la qualificazione

Poteva essere la notte della qualificazione ai quarti di finale di Eurocup ed invece la Grissin Bon Reggio Emilia deve rimandare questo traguardo, avendo perso in casa del Limoges per 80-71. Un ko che comunque non pregiudica nulla e il passaggio del turno potrebbe arrivare comunque nella giornata di domani in caso di successo del Lyon-Villeurbanne contro lo Unics Kazan.

Primo quarto molto equilibrato che vede Reggio Emilia allungare sul +5 negli ultimi minuti e alla prima sirena la squadra di Menetti è avanti 24-19. Della Valle, miglior marcatore dei suoi con 18 punti, trascina la Grissin Bon sul +9 (22-31) e poi Nevels addirittura firma il canestro per la doppia cifra di vantaggio. I francesi reagiscono e con un parziale di 8-0 riescono a chiudere all’intervallo sotto solo di quattro punti (39-43)

Inizio da incubo al rientro in campo per Reggio Emilia, che subisce un nuovo 8-0. Joyse, il migliore tra i francesi con 17 punti, guida i padroni di casa fino al +6 (56-50). La Grissin Bon non riesce a reagire e prima dell’ultima sirena il vantaggio francese è di otto punti (63-55). Reggio Emilia prova a rimontare, ma Lydeka stoppa le speranze della squadra italiana e firma un nuovo +9 (67-58). I francesi allungano poi sulla doppia cifra a alla fine chiudono 80-71.

Questo il tabellino della partita:

LIMOGES CSP – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 80-71 (19-24; 20-19; 24-12; 17-16)

Limoges: Joyce 17, Bazille, Conklin 5, Lydeka 12, Hayes 13, Morency 1, Gibson 5, Carter 12, Howard 11, Ebho, Bouteille 4

Reggio Emilia: Mussini 2, J.Wright 9, Bonacini, Candi 5, Della Valle 18, White 9, Reynolds 9, Markoishvili 3, Cervi, Nevels 11, Llompart 5













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo