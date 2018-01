Basket, Serie A 2018: l’Olimpia Milano si sbarazza di Pistoia e raggiunge Avellino in vetta alla classifica

L’Olimpia Milano ha battuto la The Flexx Pistoia nel posticipo della 14^ giornata della Serie A di basket. La squadra di Simone Pianigiani ha avuto vita facile sin dall’avvio, contro una formazione toscana in piena crisi, oramai alla quarta sconfitta consecutiva. Il risultato finale è stato un 81-63 che non lascia spazio alle repliche. Un punteggio che consente all’EA7 di portarsi in vetta alla classifica raggiungendo la Sidigas Avellino.

Milano si è presentata in campo schierando in quintetto l’ultimo arrivato, il lituano Mindaugas Kuzminskas. Gli ospiti hanno condotto sin dall’avvio, volando subito in doppia cifra di vantaggio (13-23) con le conclusioni da lontano di Vladimir Micov (10 punti) e Dairis Bertans (16 punti). Pistoia ha provato a rimanere attaccata alla partita, ma senza mai riuscire a trovare la giusta continuità: dopo il 19-26 del primo quarto, è stato Goudelock ad ispirare un altro tentativo di fuga milanese. Nel momento migliore dell’EA7, però, ecco che Dejan Ivanov (13 punti) e Ronald Moore (17 punti) hanno confezionato il break che è valso il 32-35 dell’intervallo.

La The Flexx è rimasta in scia anche nel terzo quarto ma il copione è rimasto sempre lo stesso: ogni volta che i toscani si sono avvicinati non sono mai riusciti ad operare il sorpasso decisivo. Nemmeno quando Tyrus McGee (16 punti) ha vissuto momenti di onnipotenza cestistica mandando quattro triple consecutive a bersaglio (44-45). Una serie di palle perse di Pistoia ha favorito il parziale con cui l’Olimpia è scappata definitivamente con un Marco Cusin (8 punti) particolarmente incisivo sotto canestro (46-56). Nell’ultimo quarto i toscani hanno riprovato la rimonta ma stavolta senza esito: l’EA7 ha controllato il vantaggio e dilagato negli ultimi minuti fino all’81-63 finale.

Il tabellino

The Flexx Pistoia – EA7 Emporio Armani Milano 63-81 (19-26, 13-9, 14-21, 17-23)

Pistoia: McGee 16, Magro, Ivanov 13, Bond 8, Moore 17, Gaspardo 6, Laquintana n.e., Barbon, Della Rosa, Diawara 3, Onuoha n.e.

Milano: Goudelock 11, Jerrells 3, Abass n.e., Tarczewski 5, Theodore 8, Micov 10, Kuzminskas 9, Vecerina, Cusin 8, Bertans 16, Cinciarini 5, Pascolo 4













Credit: Ciamillo