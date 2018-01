Basket femminile, Serie A1: le migliori azzurre della 16esima giornata. Brilla Andre Olbis, bene Carangelo

Nell’ultimo turno del campionato di Serie A1 di basket femminile 2017-2018, si sono consolidati i piazzamenti nelle prime posizioni in classifica. Il Famila Wuber Schio si è comodamente confermato al comando anche dopo il 16esimo turno, vincendo contro la Gesam Gas&Luce Lucca 71-57 grazie anche ad una straripante Isabelle Yacoubou da 29 punti, fondamentali per decidere la gara e dare alla squadra veneta la certezza, di fatto, del primo posto alla fine della regular season. Alle spalle di Schio l’Umana Reyer Venezia, che in una sfida molto complessa contro il Passalacqua Trasporti Ragusa è uscita vincente, conquistando i due punti. Ragusa, nonostante questo, è riuscita a mantenere la terza piazza in classifica, mentre Napoli e Lucca sono appaiate al quarto posto, con San Martino sesto in caduta libera. Andiamo a vedere quali sono state le migliori azzurre impegnate nell’ultima giornata.

CARANGELO Debora: è tra le punte dell’Umana Reyer Venezia e nelle ultime settimane sta trovando una discreta continuità. nel successo per 80-61 per Ragusa è stata assoluta protagonista, mettendo a referto 12 punti importanti nei 24′ passati sul terreno di gioco. Solida al tiro con 5/7.

QUARTA Alice: Torino ha firmato l’impresa del week-end. Vittoria per 73-62 sulla Lupebasket, sempre più in crisi, che smuove la classifica. Difficile individuare una migliore, come sottolineato da Coach Riga è stata la vittoria dell’intero gruppo. Noi scegliamo la guardia per i suoi 12 punti e per l’intraprendenza dimostrata in campo.

CINILI Sabrina: altra vittoria per Napoli, lei si fa vedere per i 40′ in campo e per la concretezza. 14 punti, spesso precisa al tiro. Una giocatrice essenziale, che dà tanto alla squadra e l’aiuta a in diverse situazioni. Napoli, al momento, è cresciuta ulteriormente e ora è quarta in classifica quando ormai la stagione regolare sta volgendo al termine.

ANDRE Olbis: 18 punti per questo giovane talento. In area si muove alla grande e segna tanto, con 7/11 al tiro a cui abbina anche 8 rimbalzi, che la fanno arrivare vicina alla tripla doppia. Purtroppo però il Battipaglia ha perso 76-80 contro Viagarano.













