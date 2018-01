Basket, 17a giornata Serie A 2018: festa Varese nel posticipo! Vince il derby con Milano

Il derby è della Openjobmetis Varese! Fantastica prestazione della squadra di coach Caja, che supera nel posticipo della 17a giornata l’Emporio Armani Milano per 76-72. Un successo molto importante per Varese in chiave salvezza, il secondo consecutivo dopo quello di Venezia della scorsa giornata. Dall’altra parte l’Olimpia perde l’occasione di agguantare la vetta della classifica alla pari di Brescia.

I grandi protagonisti del derby sono Cameron Wells e Aleksa Avramovic, che mettono a referto rispettivamente 23 e 18 punti. In casa Milano, che paga un disastroso 10/36 da tre punti, invece, non bastano i 18 punti di Vladimir Micov e i 14 di Andrew Goudelock.

Caja decide subito di schierare il neo arrivato Larson e Varese parte bene con la tripla di Ferrero per il +6 (11-5). Milano trova giocate importanti da M’Baye e chiude avanti il primo quarto 19-17. Jerrells segna subito ad inizio secondo quarto, poi arriva un break firmato da Cain e dalle bombe di Avramovic per il 33-26 in favore di Varese. I padroni di casa toccano anche il +10, ma poco prima dell’intervallo Pascolo e Theodore accorciano sul 42-36.

Si ritorna in campo e arrivano subito due triple consecutive di Micov per la parità. Varese, peró, gioca bene e tocca nuovamente la doppia cifra di vantaggio con una bomba di Ferrero. Milano è in difficoltà e trova ancora in Micov l’unica ancora di salvezza. Le triple del serbo permettono alla squadra di Pianigiani di rimanere sul -3 (56-53). Questo, però, è il derby di Avramovic e Wells: sono loro due gli uomini dell’allungo decisivo che fa volare sul +9 la squadra di Caja. Milano prova a rientrare, ma è ancora Wells a chiudere ogni tentativo di rimonta e alla fine può partire la festa di Varese.

Questo il tabellino della partita

OPENJOBMETIS VARESE – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 76-72 (17-19; 25-17; 14-17; 20-19)

Varese: Avramovic 18, Pelle 4, Bergamaschi, Natali, Vene 2, Parravicini, Okoye 7, Tambone, Cain 10, Ferrero 8, Wells 23, Larson 4

Milano: Goudelock 14, Micov 18, Vecerina, Pascolo 8, Cinciarini 2, Cusin 4, Abass, M’Baye 8, Theodore 6, Bertans 3, Jerrells 5, Gudaitis 4

Questo il riepilogo dei risultati

VL Pesaro – Grissin Bon Reggio Emilia 96-104

Banco di Sardegna Sassari – Fiat Torino 92-80

Sidigas Avellino – Germani Basket Brescia 95-96 d.t.s

Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia 79-83

Betaland Capo d’Orlando – Segafredo Virtus Bologna 69-86

Happy Casa Brindisi – The Flexx Pistoia 88-74

Vanoli Cremona – Red October Cantù 109-100

Openjobmetis Varese – EA7 Emporio Armani Milano 76-72

CLASSIFICA: Brescia 26, Avellino, Venezia, Milano 24, Bologna, Torino 20, Cremona, Cantù, Sassari18, Trento, Reggio Emilia 14, Brindisi 12, Varese, Pistoia, Capo d’Orlando 10, Pesaro 8













