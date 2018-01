Basket femminile, Serie A1 2017-2018: le big non si fanno sorprendere, classifica invariata

Non cambia la classifica nelle prime posizioni del campionato di Serie A1 di basket femminile: tutte le big, infatti, hanno vinto i rispettivi incontri della 13esima giornata, che è andata in scena oggi.

Il Famila Wuber Schio, dunque, si è confermato al comando: nel posticipo, vittoria netta in casa della Fixi Piramis Torino, che si è dovuta arrendere con il punteggio di 80-53. Assoluta protagonista Laura Macchi, che ha messo a referto 21 punti, risultando una costante spina nel fianco per la squadra avversaria. Restano a 4 punti di distanza Umana Reyer Venezia e Gesam Gas&Luce Lucca: come Schio, entrambe hanno giocato in trasferta ed entrambe hanno vinto. Venezia si è imposta 64-52 contro il Broni ’93, mentre Lucca ha superato 70-63 la Meccanica Nova Vigarano. Resta a contatto, distanziata di due lunghezze dal gruppetto delle seconde ma con una partita da recuperare, il Fila San Martino. Poco ha potuto il Treofan Battipaglia, fanalino di coda della classifica, che si è arreso 75-54.

Nell’incontro più atteso di giornata, la Saces Mapei Givova Dike Napoli ha vinto lo scontro diretto con la Passalacqua Trasporti Ragusa 76-70, che è valso l’aggancio in classifica nonostante una partita da recuperare (contro San Martino, comunque proibitiva). Nel girone di ritorno la sfida tra queste due squadre si annuncia apertissima per la quinta posizione in classifica: le prime quattro sembrano avere qualcosa in più, mentre il margine sulle inseguitrici è già consistente.

Tutti i risultati della 13a giornata

Pall. Femm. Broni 93 – Umana Reyer Venezia 52 – 64

Meccanica Nova Vigarano – Gesam Gas&Luce Lucca 63 – 70

Fila San Martino – Treofan Battipaglia 75 – 54

Saces Mapei Givova Dike Napoli – Passalacqua Trasporti Ragusa 70 – 76

Fixi Piramis Torino – Famila Wuber Schio 53 – 80

La classifica

Famila Wuber Schio 22

Umana Reyer Venezia 18

Gesam Gas&Luce Lucca 18

Fila San Martino 16*

Passalacqua Trasporti Ragusa 14*

Saces Mapei Givova Dike Napoli 14

Meccanica Nova Vigarano 8

Pall. Femm. Broni 93 8

Fixi Piramis Torino 8

Treofan Battipaglia 2













