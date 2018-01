Basket, 14a giornata Serie A 2018: Avellino nuova capolista in solitaria. Brescia cade a Torino. Che lotta per le Final Eight di Coppa Italia!

Aspettando il posticipo tra Pistoia e Milano, la Serie A ha una nuova capolista solitaria. In vetta alla classifica c’è ora la Sidigas Avellino, che ha dominato il posticipo della 14a giornata contro la Virtus Bologna per 87-59. Una grandissima prestazione da parte della squadra di coach Pino Sacripanti, che almeno per una sera festeggia il primo posto. Bruno Fitipaldo con 18 punti e Dezmine Wells con 17 punti sono i migliori marcatori del match in casa Sidigas, mentre a Bologna non bastano i 18 punti di Alessandro Gentile.

Un primato solitario quello di Avellino dovuto anche alla sconfitta di Brescia, la quarta nelle ultime cinque uscite della squadra di coach Diana. Contro la Fiat Torino ai lombardi è fatale un primo quarto da 32-16 con la squadra di Banchi scatenata dalla linea dei tre punti con sei bombe a referto su nove tentativi. Mattatore del match Sasha Vujacic, autore di 15 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, ma Torino ha avuto un super contributo anche da un Lamar Patterson da 22 punti.

Terza vittoria consecutiva per la Reyer Venezia, che raggiunge ora in classifica proprio la Germani Brescia e anche Milano (sempre con una partita in meno). I campioni d’Italia in carica soffrono, però, tantissimo con il fanalino di coda Pesaro e si impongono 72-71. Decisivo un canestro di MarQuez Haynes a 25 secondi dalla fine, che regala due punti importantissimi alla Reyer, mentre ai marchigiani non bastano i 22 punti di Dallas Moore.

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Happy Casa Brindisi, che sbanca il campo della Grissin Bon Reggio Emilia per 77-73 con i pugliesi che abbandonano l’ultimo posto in classifica, mentre gli emiliani dicono addio alle Final Eight di Coppa Italia.

Un traguardo che, invece, vede vicino una grande Red October Cantù, che ha demolito 96 -73 la Betaland Capo d’Orlando nell’anticipo di mezzogiorno. I brianzoli sono ora a 14 punti insieme a Bologna, Trento e Cremona e dunque si giocheranno tutto nell’ultima giornata del girone d’andata.

Una qualificazione che ha praticamente ipotecato la Dinamo Sassari, che ha superato 78-67 la Dolomiti Energia Trento grazie ai 23 punti di Scott Bamforth. Sempre in chiave Final Eight fondamentale anche il successo della Vanoli Cremona, che ha vinto il derby lombardo contro la Openjobmetis Varese per 80-72.

Questo il riepilogo dei risultati

Red October Cantù – Betaland Capo d’Orlando 96-73

Umana Reyer Venezia – VL Pesaro 72-71

Fiat Torino – Germani Basket Brescia 95-86

Banco di Sardegna Sassari – Dolomiti Energia Trento 78-67

Grissin Bon Reggio Emilia – Happy Casa Brindisi 73-77

Vanoli Cremona – Openjobmetis Varese 80-72

Sidigas Avellino – Segafredo Virtus Bologna 87-59

The Flexx Pistoia – EA7 Emporio Armani Milano (domani ore 20.45 Eurosport 2 HD)

CLASSIFICA: Avellino 22, Milano*, Brescia, Venezia 20, Torino 18, Sassari 16, Bologna, Cantù, Trento 14, Cremona 12, Capo d’Orlando, Reggio Emilia 10, Varese, Pistoia*, Brindisi 8, Pesaro 6

* una partita in meno













