Volley femminile, Qualificazione Europei U17 2018 – L’Italia si sbarazza della Croazia: sfida alla Polonia per il pass

L’Italia non conosce ostacoli nel torneo di qualificazione agli Europei U17 2018 di volley femminile. A Bassano del Grappa (Vicenza) le azzurrine hanno surclassato la Croazia per 3-0 (25-20; 25-17; 25-19) e ora sono davvero a un passo dalla rassegna continentale: si deciderà tutto nel match in programma domani contro la Polonia che nel pomeriggio si è sbarazzata dell’Austria.

Le ragazze di coach Fanni (che sostituisce Mencarelli in panchina) si sono distinte a muro (12) e al servizio (10). Top scorer il martello Loveth Omoruyi (15, 3 muri) affiancata di banda da Emma Cagnin (10), doppia cifra anche per Linda Nwakalor (12, 70% in attacco e 3 muri), da rimarcare le 4 stampatone di Claudia Consoli e i 4 aces di Alessia Bolzonetti. Sestetto completato da Sofia Monza e dal libero Francesca Magazza.

CLASSIFICA POOL B: Italia 2 vittorie (6 punti), Polonia 2 vittorie (5 punti), Croazia 0 vittorie (1 punto), Austria 0 vittorie (0 punti).