Basket femminile, Eurolega 2018: Schio si rimette in corsa. Nadezhda battuto con un gran terzo quarto

Il Famila Schio è tornato alla vittoria in Eurolega, rilanciando prepotentemente le proprie ambizioni di qualificazione ai quarti di finale. La squadra di Pierre Vincent ha battuto per 78-64 il Nadezhda. Le scledensi rimangono così in quarta posizione, a due vittorie dal trio di testa composto da Fenerbahce, Ekaterinburg e Dynamo Kursk.

L’inizio è stato vissuto punto a punto, nel segno dell’equilibrio, fino a che le russe hanno tentato la fuga con le triple di Ygueravide Viana, subito contenuta dal Famila. Il secondo quarto si è aperto con un parziale di 10-0 grazie a Yacoubou e Anderson (25-17 al 13′). Pronta è arrivata la reazione delle russe (27-27 al 16′). Hruscakova e Yacoubou hanno quindi permesso a Schio di chiudere avanti all’intervallo 36-34.

L’inizio di terzo quarto è stato decisivo. Schio è volata con un 13-0 fino al massimo vantaggio sul 53-39 al 27′. Al 30′ il punteggio è stato 59-43, prima che Hruscakova firmasse il +20 (65-45) Nadezhda è riuscita a ridurre lo scatto fino al -10 ma ci ha pensato Yacoubou a dare i punti della tranquillità. Anderson ha quindi chiuso i giochi per il definitivo 78-64.

Famila Schio – Nadezhda 78-64 (15-17, 36-34, 59-43)

Schio: Yacoubou 25, Tagliamento 3, Anderson 14, Hruscakova 6, Dotto 7, Macchi 6, Miyem 13, Masciadri 2, Gatti 2, Zandalasini N.E, Ngo Ndjock N.E

Nadezhda: Fedorenkova 5, Ygueravide Viana 18, Cannon 7, Cherepanova 10, Jones 20, Tikhonenko 4, Degtyarskaya, Maiga, Tochilova N.E, Bentley N.E













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo