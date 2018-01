Basket, Eurolega 2018: Olimpia Milano da batticuore! Theodore regala la vittoria contro Baskonia allo scadere

Secondo successo consecutivo in Eurolega per l’Olimpia Milano, che ha espugnato il parquet di Baskonia con il punteggio di 83-82. Una vittoria con brivido, da batticuore, che poteva essere più agevole ma è stata sudata e sofferta fino all’ultimo, perché all’Armani non piace vincere facile, si sa. A risultare decisiva è stata la penetrazione di Jordan Theodore (16 punti e 8 assist), che ha siglato il sorpasso quando il cronometro della partita segnava 0.6″. Il tentativo finale al volo di Tornike Shengelia (17 punti e 12 rimbalzi) è rimasto sul ferro e così l’Olimpia ha potuto festeggiare la seconda vittoria di fila, come già capitato a novembre. La situazione di classifica è molto più complicata ora rispetto ad allora, ma Milano sta quanto meno dimostrando di saper lottare e rispondere alle difficoltà.

Sembra proprio una nuova Olimpia, determinata e sicura. Un aspetto evidente sin dall’avvio della partita, perché nonostante il 9-2 iniziale, Milano ha mostrato un’ottima pallacanestro, accelerando quando possibile e tenendo il pallone sempre in movimento contro la difesa schierata, nel tentativo di aprire l’area. Una strategia che ha dato i suoi frutti con le triple di Micov per il primo vantaggio ospite (11-14) e le conclusioni del duo Theodore-Goudelock per il 17-22 del primo quarto. La partita è stata piacevole, con ritmo alto: è stata l’Armani a fare il gioco, mantenendo sempre la testa avanti ma senza riuscire a scrollarsi di dosso la resistenza dei padroni di casa, complici i tanti terminali offensivi di Baskonia (Voigtmann 10 all’intervallo con 4/4 dal campo). L’allungo è arrivato proprio sul finire del primo tempo: 10-0 con una tripla di Goudelock, cinque punti di Kuzminskas e il sigillo finale di Tarczewski (36-47).

Dopo l’ottima prima parte ecco che le difficoltà sono arrivate nella seconda. Già in avvio di terzo quarto, quando è stato Goudelock con una tripla fuori equilibrio a ricacciare indietro gli arrembanti padroni di casa. Un tiro che ha scosso i baschi, che hanno sbandato, con alcuni minuti senza segnare che hanno fatto il gioco di una Milano che pure lei ha faticato nel trovare la via del canestro. Un’Olimpia brava a resistere anche quando si sono accesi gli animi nel finale di terzo quarto, con il tecnico a Granger e l’antisportivo fischiato a Granger. Il muro della squadra di Simone Pianigiani, però, ha cominciato lentamente a sgretolarsi e nemmeno la vena realizzativa di Gudaitis (12 punti) è riuscita a togliere le castagne dal fuoco. Baskonia è rimasta a contatto e nel finale ecco che sono tornati gli spettri del passato: Milano è tornata precipitosa in attacco e Beaubois e Shengelia hanno così confezionato il pareggio (77-77). L’ultimo minuto è stato così una girandola di emozioni: Goudelock ha fatto 3/3 dalla lunetta, Beaubois ha risposto con la tripla. Theodore, proprio lui che sembrava aver preso per mano questa squadra, ha fatto 1/2 dalla lunetta ma dopo il sorpasso basco si è preso la responsabilità, vedendo un buco in area e sfruttandolo per arrivare fino al ferro. Con 0.6″ da giocare, Baskonia ha disegnato la rimessa per Shengelia: il suo appoggio al volo è andato molto vicino ad entrare.

Una beffa sfiorata per Milano, che ha così dato continuità alla vittoria di mercoledì. La situazione di classifica rimane complicata ed i playoff un miraggio. Ma quanto meno questa squadra sta dimostrando di poter dire, seppur con notevole ritardo, qualcosa anche in Europa.

Il tabellino

Baskonia – AX Armani Exchange Milano 82-83 (19-22, 17-25, 20-18, 26-18)

Baskonia: Vildoza 4, Timma 6, Voigtmann 10, Huertas 2, Beaubois 13, Janning 3, Diop n.e., Granger 15, Poirier 7, Jones 5, Shengelia 17, Garino n.e.

Milano: Goudelock 16, Micov 9, Pascolo n.e., Kalnietis 2, Tarczewski 6, Kuzminskas 10, Cinciarini, M’baye, Theodore 16, Bertans 7, Jerrells 5, Gudaitis 12













