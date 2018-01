Basket, Eurolega 2018: l’Olimpia Milano si sveglia tardi, ma il Maccabi è perfetto e sbanca il Forum

All’Olimpia Milano non riesce il tris. Il Maccabi Tel Aviv si impone 111-102 al termine di una partita dal punteggio altissimo e dove gli attacchi sono stati grandi protagonisti. Milano conferma la tradizione negativa quando deve disputare una sola partita di Eurolega in settimana (0-12) e resta al penultimo posto in classifica.

Alla squadra di Pianigiani non basta una bella reazione nel finale di partita, perchè dall’altra parte del campo gli israeliani sono praticamente perfetti. Percentuali altissime per il Maccabi in attacco con oltre il 60% da due (63,3) e da tre (64,3). A Milano non bastano i 22 punti di Jordan Theodore e i 18 di Arturas Gudaitis, mentre tra gli ospiti i migliori sono Norris Cole (19) e Deshaun Thomas (18), decisivi nel finale con le triple della vittoria.

Milano comincia bene con due triple di Theodore, ma il Maccabi domina sotto canestro con Parakhouski. Il centro bielorusso apre e chiude un parziale che porta gli ospiti sul +9 (11-20). L’Olimpia si riavvicina con Gudaitis, ma una tripla di Thomas fa ripiombare sul -8 la squadra di Pianigiani. Nell’ultimo minuto, però, il centro lituano fa la differenza e sulla sirena firma il -4 (26-30) in un primo quarto dove si è segnato veramente tantissimo.

Ancora Gudaitis tiene vicina Milano al Maccabi. Poi ci pensano sette punti consecutivi di Cinciarini a rispondere ai canestri di Thomas. Due triple di Bolden riaprono il solco tra le due squadre, con gli ospiti che ritoccano nuovamente il +9 (38-47). Micov con una tripla scuote il Forum, ma nuovamente una sfuriata ospite riporta il Maccabi sul +10 (45-55) quando manca un minuto all’intervallo. Micov e Gudaitis firmano un break di 5-0, ma sulla sirena arriva la schiacciata a rimbalzo di Tyus per il 57-50 dopo venti minuti

Al rientro in campo Milano vive cinque minuti da incubo dove Jackson da veramente quello che vuole e porta sul +15 gli ospiti (52-67). L’Olimpia prova una timida reazione, ma la partita è in totale controllo del Maccabi. Thomas con un gioco da tre punti firma anche il +19 e solo i canestri nel finale di M’Baye permettono all’Olimpia di chiudere il quarto sul -13 (70-83).

Milano prova ad inizio ultimo quarto ad imbastire una clamorosa rimonta, ma il Maccabi non sbaglia veramente nulla e mantiene la doppia cifra di vantaggio, arrivando anche sul +14 (84-98) a cinque minuti dalla fine. L’Olimpia, però, non molla e si fa trascinare da Gudaitis e Theodore. Milano arriva addirittura sul -4 a due minuti e mezzo dalla fine. Cole e Thomas, però, sono mortiferi da tre punti e cancellano anche le giocate di Goudelock e ancora di Theodore. Finisce 102-111 con anche qualche rimpianto milanese.

Questo il tabellino della partita

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – MACCABI TEL AVIV 102-111 ( 26-30; 24-27; 20-26; 32-28)

Milano: Goudelock 13, Micov 9, Pascolo, Tarczewski 5, Kuzminskas 5, Cinciarini 10, Abass, M’Baye 11, Theodore 22, Bertans 6, Jerrells 3, Gudaitis 18

Maccabi: Thomas 18, Mashour, Roll 12, Kane 9, Tyus 14, Dibartolomeo, Cohen, Segev, Cole 19, Bolden 9, Parakhouski 14, Jackson 16













