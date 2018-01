Basket, A1 femminile 2018: le migliori italiane della 15esima giornata. Consolini e Ragusa arrivano al terzo posto, si rivede Zandalasini

La classifica del Campionato di Serie A1 di basket femminile 2018 cambia: il Passalacqua Trasporti ha vinto nell’ultimo turno nello scontro diretto con la Gesam Gase & Luce Lucca salendo al terzo posto in solitaria, inserendosi tra le migliori 4 squadre del campionato. Continua il momento negativo del Fila San Martino, che ha perso contro il Broni ed è sprofondato addirittura al sesto posto, che potrebbe complicare e non poco le cose in vista dei playoff. Nessun problema, invece, per il Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia, entrambe con oltre 80 punti realizzati. Al momento sembrano loro le formazioni più solide del campionato e favorite per la conquista dello Scudetto. Di seguito, le migliori italiane del 15esimo turno.

CONSOLINI Chiara: assieme ad Hamby e Ndour Gueye è la grande protagonista della vittoria di Ragusa su Lucca, partita che potrebbe cambiare in maniera indelebile il campionato in corso. Il terzo posto in classifica è importante ma non fondamentale e il valore di questo successo è molto forte dal punto di vista psicologico. Il Passalacqua Trasporti non starà a guardare ed è una squadra da temere per la post-season.

ZANDALASINI Cecilia: dopo i problemi fisici che l’avevano tenuta ai box nelle ultime uscite di Schio, la punta della nazionale italiana è tornata a farsi vedere in campo, lasciando subito il segno. Nonostante soli 23 minuti sul terreno di gioco ha messo a referto 12 punti con 2/3 dall’arco. Non è ancora la miglior Zandalasini, ma il suo rientro sembra aver dato qualcosa in più a Schio che ha sconfitta Vigarano 87-64.

CARANGELO Debora: se Schio viaggia, l’Umana Reyer Venezia non sta ferma. Netto, nettissimo il successo contro Torino 81-45, con la formazione pimeontese quasi doppiata. Nella sfida a distanza, anche uno scarto di questo tipo può essere importante per dire alle avversarie “siamo pronte”. Come si è fatta trovare pronta Capitan Carangelo, che con 15 punti a referto e ottime percentuali è risultata la miglior realizzatrice della squadra.

RAVELLI Ashley: ha tanti punti nelle mani e lo sa. Firma con 14 punti il successo del Broni sul Fila San Martino, che ora sembra in netta difficoltà. prova tanto da tre e chiude con 4 triple a segno, che sicuramente aiutano la squadra a viaggiare verso la vittoria.













