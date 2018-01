Basket, 17a giornata Serie A 2018: Brescia capolista solitaria. Avellino cade al supplementare. Importanti vittorie di Bologna e Cremona

La Germani Basket Brescia è la nuova capolista in solitaria della Serie A. Aspettando il posticipo (gioca Milano che può raggiungere la Leonessa), la squadra di coach Diana si gode il primato dopo la vittoria nel big match della 17a giornata contro la Sidigas Avellino.

Un successo arrivato dopo un tempo supplementare e grazie ad una tripla a due secondi dalla fine di Michele Vitali, che firma il 96-95 che fa esplodere di gioia Brescia. Ottima partita del più piccolo dei due fratelli Vitali, che mette a referto 17 punti, anche se il migliore per la Germani è Marcus Landry con 22 punti. Ad Avellino non bastano i 29 punti di Jason Rich, il suo 1/2 dalla lunetta nel finale del supplementare è risultato decisivo in negativo per la squadra di Sacripanti.

Avellino al secondo ko consecutivo in campionato viene raggiunta in classifica dalla Reyer Venezia, che ha espugnato il campo della Dolomiti Energia Trento con il punteggio di 83-79. Un successo maturato nel finale con i veneti molto concreti nei momenti decisivi, in particolare con un Michael Bramos da 26 punti e mortifero da tre punti con 6 triple su otto tentativi.

Continua la crisi della Betaland Capo d’Orlando, che crolla in casa anche con la Virtus Bologna (69-86). Altra grande prestazione di Pietro Aradori con 21 punti a referto, mentre ai siciliani non bastano i 24 punti di Vojislav Stojanovic. Importante anche il successo in chiave salvezza della Enel Brindisi, che supera in casa 88-74 la The Flexx Pistoia con 21 punti di uno scatenato Nic Moore. I pugliesi ottengono due punti fondamentali e si allontanano in maniera decisa dai bassifondi della classifica.

In serata è arrivata poi la vittoria nel derby lombardo della Vanoli Cremona sulla Red October Cantù. Un roboante 109-100 per la squadra di coach Sacchetti, che continua a restare in zona playoff ed aggancia proprio i brianzoli. Mattatore della serata Kelvin Martin con 31 punti a referto.

Nei due posticipi di ieri erano arrivate le vittorie di Reggio Emilia su Pesaro e di Sassari su Torino. Domani, invece, il posticipo che mette di fronte nel derby Varese e Milano, con l’occasione per l’Olimpia di raggiungere la vetta della classifica.

Questo il riepilogo dei risultati

VL Pesaro – Grissin Bon Reggio Emilia 96-104

Banco di Sardegna Sassari – Fiat Torino 92-80

Sidigas Avellino – Germani Basket Brescia 95-96 d.t.s

Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia 79-83

Betaland Capo d’Orlando – Segafredo Virtus Bologna 69-86

Happy Casa Brindisi – The Flexx Pistoia 88-74

Vanoli Cremona – Red October Cantù 109-100

Openjobmetis Varese – EA7 Emporio Armani Milano (domani ore 20.45 diretta Eurosport 2 HD)

CLASSIFICA: Brescia 26, Milano*, Avellino, Venezia 24, Bologna, Torino 20, Cremona, Cantù, Sassari18, Trento, Reggio Emilia 14, Brindisi 12, Varese, Pistoia, Capo d’Orlando 10, Pesaro 8













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo