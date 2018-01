Basket, Seria A 2018: negli anticipi vincono Sassari e Reggio Emilia

Nella serata odierna si sono disputati due anticipi validi per il 17esimo turno del campionato di Serie A di basket 2017-2018, che vedevano impegnate squadre bisognosi di vittorie e punti per migliorare la propria posizione di classifica. Entrambe le partite si sono svolte a partire dalle 20.30.

Partiamo dalla vittoria del Banco di Sardegna Sassari, che si è imposto con il punteggio di 92-80 sulla Fiat Torino. Al Palaserradimigni, il primo quarto è stato piuttosto equilibrato e addirittura gli ospiti sono andati in vantaggio al primo mini-riposo. Nel secondo, però, Sassari ha alzato le barriere difensive e ha continuato a produrre, favorendo il primo vero break della partita, con 12 punti e 3 triple di fila che hanno condotto anche al +13 prima del 51-39 a metà gara. Nel terzo quarto la Dinamo ha chiuso definitivamente i conti con un parziale da 9-0 in apertura, che di fatto ha indirizzato in maniera definitiva il match. Solo nell’ultimo quarto Torino ha accorciato le distanze ma il match si è comunque chiuso con un divario importante. Per Sassari, 27 punti a referto per Dyshawn Pierre, fondamentale quando la squadra di coach ha provato ad allungare. In classifica, la formazione sarda è ora ottava (aspettando le altre) e sopra il 50% di vittorie in stagione, mentre Torino resta comunque nelle posizioni di vertice, quinta.

Punteggio altissimo anche per la sfida tra VL Pesaro e Grissin Bon Reggio Emilia: gli emiliani, alla fine, sono riusciti a vincere 104-96. La prima fase di partita sorride alla Reggiana, che ha allungato subito e trovato anche il +13 nel primo quarto di gioco. Pesaro, però, è riuscita a reagire e dopo 10′ di gioco ritrovare la parità. Il secondo parziale è stato a sua volta piuttosto equilibrato, anche se Reggio è sembrata avere qualcosa in più da spendere nella seconda metà di gara. E infatti così è stato, con il break nel terzo periodo che ha portato al +8 parziale, che è successivamente stato confermato anche dall’ultimo quarto, nonostante Pesaro nella prima fase fosse riuscita addirittura a passare in vantaggio, purché leggero. Il miglior realizzatore di serata è stato Julian Wright per la Grissin Bon con 23 punti, seguito tra i suoi compagni da Federico Mussini con 18. In ottica classifica, per la Reggiana punti importanti per provare a rientrare nella lotta per le prime otto posizioni.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI BASKET

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Credit: Ciamillo