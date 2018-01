Baseball, Alberto Mineo sale in triplo A negli USA! L’azzurro firma per i Toronto Blue Jays

Cambio di casacca per Alberto Mineo, uno dei giocatori di punta dell’Italia di baseball. Il 23enne ricevitore gioca negli USA già dal 2012, ha deciso di lasciare i Cubs (lo scorso anno era a South Band in singolo A, ricoprendo anche il ruolo di prima base con ottimi risultati) e di firmare coi Toronto Blue Jays. Dunque Mineo giocherà con i Buffalo Bisons in triplo A (cioè la categoria subito sotto alla MLB) nel 2018, sarò compagno di Jordan Romano con cui ha vestito l’azzurro agli ultimi World Classic.

Un importante salto di qualità per il friulano che potrebbe giovare anche alla nostra Nazionale in vista della difficilissima qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, occasione davvero imperdibile per tutto il nostro movimento. L’obiettivo è quello di trovare spazio e di essere competitivo ai massimi livelli per sognare un ulteriore sviluppo importante nella propria promettente carriera.













(foto Ezio Ratti Federbaseball)