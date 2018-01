Australian Open 2018: strepitoso Lorenzo Sonego! Liquida Robin Haase in quattro set e vola al secondo turno

La seconda giornata degli Australian Open 2018 si è aperta in maniera positiva per i colori azzurri. Lorenzo Sonego ha battuto Robin Haase in quattro set 6-3 7-5 6-7(6) 7-5 in poco più di tre ore ed è approdato al secondo turno del tabellone maschile, al quale ha avuto accesso dopo aver superato le qualificazioni. Una bella affermazione per il classe 1995, la prima in uno Slam, giunta al termine di un match giocato con concentrazione e sfrontatezza al cospetto di un avversario molto più navigato di lui a questo livello. Sonego, invece, è riuscito a compensare la mancanza di esperienza grazie al suo tennis di spinta, totalizzando ben 79 vincenti a fronte dei soli 30 del suo rivale.

Eppure l’incontro non era iniziato bene con il break in apertura in favore dell’olandese Haase. Scrollatosi di dosso l’emozione del debutto in un Major, però, ecco che Sonego è entrato in partita, cominciando a spingere e ribaltando l’inerzia degli scambi. Un cambio di passo che ha sorpreso il suo avversario, praticamente incapace di reagire: dal 3-1 in suo favore, l’azzurro si è scatenato con un parziale di 5 giochi a 0, vincendo il primo set 6-3 in meno di mezz’ora. Nonostante percentuali non altissime al servizio (76% di prime nel match, 41% nel secondo), Sonego è riuscito a massimizzare la resa di questo colpo, facendo punti sia con la prima che con la seconda: soprattutto nel momento più delicato, ovvero quando ha dovuto fronteggiare due palle break sotto 5-4 nel finale di un secondo set equilibrato. Non solo, il giovane torinese è riuscito a salvarsi e nel game successivo è stato lui a togliere la battuta al suo avversario, volando in vantaggio di due set (7-5).

Sonego è così partito all’attacco anche nel terzo parziale, provando a chiudere il match: il 22enne non ha avuto problemi a leggere il servizio di Haase, riuscendo a togliere tempo alla risposta e a condurre lui lo scambio anche sulla battuta del suo rivale. Le due palle break in apertura di set, però, non sono state sfruttate dal nostro portacolori e così il set si è deciso al tie-break, con Sonego che non ha concesso nulla sul suo servizio. Nel game decisivo il match sembrava chiuso sul 6-1 in favore dell’italiano, ma l’azzurro ha sprecato ben cinque match point lasciando spazio alla rimonta di Haase, che alla fine ha vinto per 8-6. Una piccola macchia che non ha rovinato una bella prestazione da parte di Sonego, che non si è lasciato intimorire ma anzi, è subito scappato via ad inizio quarto set (4-1). Anche stavolta, però, è mancato il colpo k.o.: l’azzurro ha servito per il match sul 5-3, non sfruttando altri due match point e cedendo inevitabilmente alla fine la battuta. Poteva essere un brutto colpo per il morale ma Sonego ha continuato a giocare in maniera aggressiva, senza demordere, e all’ottavo match point è riuscito finalmente a portare a casa la partita. Ora la sua avventura continuerà contro il vincente del match tra Richard Gasquet e Blaz Kavcic.













Foto: profilo Twitter ATP Challenger Tour