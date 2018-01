Australian Open 2018: quando gioca Fabio Fognini contro Benneteau il 20 gennaio? Orario d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo

Agli Australian Open 2018 è il giorno di Fabio Fognini. L’azzurro sarà impegnato nel match di terzo turno contro il francese Julien Benneteau. È un’occasione importante per il giocatore ligure: nella proiezione del tabellone doveva trovarsi di fronte la testa di serie numero 7, il belga David Goffin, eliminato però nel turno precedente dal transalpino. Benneteau è un giocatore ostico da affrontare, coriaceo, bravo ad imbrigliare il gioco del rivale, per cui bisognerà fare molta attenzione. L’occasione di volare agli ottavi di finale, però, è molto ghiotta per Fognini…

Il match è stato fissato per sabato 20 gennaio, sulla Hisense Arena. Il programma del campo inizierà alle 11 ora di Melbourne, l’1 di notte in Italia. La partita di Fognini sarà la seconda, dopo l’incontro femminile tra Sasnovich e Garcia. La diretta tv sarà affidata ai canali Eurosport HD ed Eurosport 2 HD, mentre in streaming ci sarà la possibilità di assistere al match su Eurosport Player.

OA Sport seguirà tutta la giornata degli Australian Open 2018 di sabato 20 gennaio con la DIRETTA LIVE testuale.

Il programma

Sabato 20 gennaio

secondo match a partire dall’1 di notte J. Benneteau FRA vs [25] F. Fognini ITA













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter Fabio Fognini