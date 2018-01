Australian Open 2018: niente da fare per Matteo Berrettini. Adrian Mannarino si impone in tre set

È terminata al primo turno l’avventura di Matteo Berrettini agli Australian Open 2018. Il giovane azzurro, entrato in tabellone come lucky-loser, non è riuscito a fare la partita contro Adrian Mannarino, soccombendo con un triplo 6-4 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Al tennista romano rimane comunque l’esperienza di aver vissuto il primo match in un Major, portando a casa tanta esperienza, specie per come si è sviluppato l’incontro.

La partita è stata infatti equilibrata nel punteggio ma non nel gioco. Berrettini ha sofferto l’iniziativa del francese sin dall’inizio, più lucido nello scambio da fondo. Il transalpino ha così fatto il break subito, ma concedendo l’opportunità di rientrare: l’azzurro, però, non è riuscito a sfruttarla per la troppa fretta. Non ne sono ricapitate più e così la partita è scivolata verso un comodo 6-4 in favore di Mannarino. L’andamento del secondo set è stato infatti simile al primo. Berrettini è rimasto nella scia del suo avversario, ma entrato nella fase calda del parziale non è riuscito a fare quel cambio di passo utile a potersi giocare la contesa. Il break stavolta è arrivato nel nono game, con il francese che ha chiuso nel turno successivo.

Così anche nel terzo set, con l’ago della bilancia spostato ancor di più nei confronti di Mannarino, che ha breakkato già nel quinto gioco. Berrettini ci ha provato, ha chiuso con più vincenti del suo avversario, ma sono stati gli errori a fare la differenza. Il suo avversario, infatti, non ha faticato a tenere i suoi turni di battuta pur realizzando solo 14 vincenti in tre set (contro i 31 dell’italiano), concedendo una sola palla break nel primo parziale. Mannarino, quindi, è riuscito a conservare il vantaggio e chiudere con un triplice 6-4. Al secondo turno lo attende Jiri Vesely.













